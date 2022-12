Capucine Anav très amincie : son corps post-grossesse dévoilé dans une robe ultra-sexy de Noël

Maman depuis le 13 novembre 2022, Capucine Anav découvre jour après jour les joies de la maternité. En couple avec Victor Dumas, les amoureux avaient officialisé leur relation en juillet 2020. Sur un petit nuage, l'ancienne candidate de Secret Story a partagé sa silhouette post-grossesse en dévoilant la tenue qu'elle souhaitait porter pour le soir de Noël. Dans sa story Instagram, la jolie brune de 31 ans apparait ainsi avec une longue robe rouge fendue en satin dévoilant sa ligne déjà très fine ! Un peu plus d'un mois après la naissance de sa fille, l'ancienne candidate de télé-réalité semble donc avoir déjà perdu de nombreux kilos de grossesse. "Ma tenue de Noël", écrit-elle dans sa story.

Un challenge relevé haut la main pour Capucine Anav qui avait malgré tout révélé se sentir parfaitement bien dans sa peau malgré sa prise de poids. Néanmoins, elle confiait vouloir perdre ses petits kilos de grossesse localisés au niveau du ventre. "J'aimerais juste perdre cette petite brioche, histoire d'avoir un ventre plat. Mais sinon, oui, j'aimerais garder les quelques kilos que j'ai pris en trop. J'aimerais beaucoup", détaillait-elle.

Très épanouie avec son chéri Victor - originaire de la région lyonnaise et qui travaille dans la finance - la jeune femme avait partagé leur joie après la naissance de leur petite fille prénommée Lola. "Lola le 13/11/2022 au soir, notre vie a basculé a tout jamais grâce à une arrivée un peu précipité de notre princesse. Un énorme merci à toutes les équipes de l'hôpital privé Natecia, d'avoir été si rassurantes malgré mes angoisses et surtout un grand merci au gynécologue Jean-Michel Dreyfus qui m'a fait vivre le moment le plus incroyable de ma vie !" pouvait-on lire en légende de clichés pris à l'hôpital. Pour rappel, la petite Lola avait vu la jour avec trois semaines d'avance.