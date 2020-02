Cara Delevingne : Humiliée, elle affiche et clashe Justin Bieber

S'il y en a bien une qu'il ne fallait pas chercher, c'était elle. Cara Delevingne (27 ans) a clashé Justin Bieber après avoir découvert les propos qu'il avait tenu à son encontre dans l'émission The Late Late Show le 20 février 2020. Interrogé par James Corden, Justin devait classer les amies de sa femme Hailey Baldwin entre Kendall Jenner, Gigi Hadid et Cara Delevingne. S'il refusait l'interprète du titre Yummy devait se régaler en goûtant un énorme pénis de taureau. L'ex de Selena Gomez a donc classé les trois femmes dans l'ordre suivant : Kendall d'abord, puis Gigi et en dernière Cara... Un peu gêné, il explique :"Je connais Kendall mieux que personne, c'est avec elle que j'ai passé le plus de temps, c'est une bonne amie à nous. Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Gigi et je n'ai pas passé beaucoup de temps avec Cara. Je n'ai rien contre ces gens, c'est juste que j'ai une meilleure relation. ... Je ne veux pas manger le pénis d'un taureau !"

Remontée comme une pendule, Cara a immédiatement réagi sur Instagram. En légende d'une photographie de l'émission, Cara écrit, s'adressant directement au chanteur de 25 ans :"Si tu n'as rien contre moi, alors pourquoi ne pas me débloquer ? Je t'aime Hailey mais il aurait mieux fait de manger le pénis du taureau". Plutôt clair. Fan de la répartie de sa chérie Cara, Ashley Benson a rapidement approuvé la publication du top model.

Même si on ne sait pas pourquoi Justin a bloqué Cara, les deux stars s'étaient disputées l'été dernier lorsque Taylor Swift avait accusé Scooter Braun d'harcèlement. Justin avait pris la défense de Scooter alors que Cara soutenait Taylor. Cara en avait profité pour laisser un message cinglant à Justin sur les réseaux sociaux lui sous-entendant qu'il ferait mieux de se taire...