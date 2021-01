Carinne (Koh-Lanta) en couple après la rupture avec Yves : son chéri n'est pas n'importe qui

Rappelons qu'avec Yves, ça n'avait pas duré à cause d'un "parasite", comme nous l'avait lui-même confié l'aventurier. "Les six premiers mois se sont très bien déroulés, le confinement également. On a vécu 24h sur 24h ensemble, tout allait bien. Mais il y avait toujours un parasite dans les parages et ce jusqu'au début de nos vacances où tout a basculé, avait-il déclaré. Même si nous habitions loin l'un de l'autre, la distance géographique n'est en rien la raison de notre séparation. C'est plutôt la perversité d'une personne qui a manoeuvré et poussé Carinne à me manquer de respect." De son côté, il n'a visiblement pas encore retrouvé l'amour.