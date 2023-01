Carla Bruni : Premier grand rôle pour sa nièce Oumy Bruni Garrel, elle l'encense avec un doux message

"Mercredi sort le film dans lequel joue ma nièce bien-aimée Oumy Bruni Garrel", a écrit en légende de cette publication l'ancienne première dame. "Ne le ratez pas : c'est un film magnifique et elle y est extraordinaire...!", suggère-t-elle ainsi à ses nombreux abonnés - elle en compte pas moins de 756 000 à ce jour - tout en louant le talent d'actrice d'Oumy Bruni Garrel. Une belle mise en lumière et un geste généreux de la part de Carla Bruni, toujours encline à aider sa famille et ses proches.

Ce film narre l'histoire d'une petite fille noire âgée de 12 ans qui vient d'intégrer la prestigieuse école de ballet de l'Opéra de Paris. Et vu les retours de Carla Bruni, on est particulièrement pressé de le découvrir.