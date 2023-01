"Salut beau gosse" : Carla Bruni, folle amoureuse, ressort une photo incroyable de Nicolas Sarkozy jeune et torse nu !

Par Guillaume Narduzzi

La chanteuse et ex première dame, Carla Bruni-Sarkozy, a partagé sur Instagram un cliché de son mari Nicolas Sarkozy. On peut apercevoir l'ancien Président de la République dans ses jeunes années et le torse à l'air au camping.

Malgré les années qui passent, c'est toujours l'amour fou pour le couple Sarkozy-Bruni. La femme de l'ancien Président de la République, Carla Bruni, a l'habitude d'être très démonstrative de ses sentiments envers Nicolas Sarkozy. La chanteuse française en a une nouvelle fois fait la démonstration ce mercredi 11 janvier 2023. En effet, elle s'est fendue d'une publication sur le réseau social Instagram où elle déclare sa flamme à son mari. Dans celle-ci, à découvrir ci-dessous, on peut apercevoir Nicolas Sarkozy jeune et torse nu durant ses vacances dans un camping en train d'étendre son linge. "J'adore cette photo de mon mari tout jeune au camping...", écrit l'ancienne compagne de Raphaël Enthoven, avec qui elle a eu son premier enfant un fils nommé Aurélien qui lui offre notamment des cadeaux rock'n'roll.

L'ancienne première dame, également mannequin, en profite pour remercier le photographe, un certain Mosey - qui est donc une photo donnée par Pierre Sarkozy dont le nom de scène est Mosey ! - "pour cette photo d'archives fabuleuse" selon ses propres termes. "Salut beau gosse", avance ensuite une Carla Bruni-Sarkozy toujours aussi romantique et amoureuse, tout en taggant le compte Instagram de celui qui partage sa vie depuis 2007. "Moi toujours dispo pour un été au camping avec toi", écrit-elle ensuite avec de nombreux émojis de coeur. Carla Bruni écrit ensuite un message sensiblement similaire, mais en italien cette fois. Un amour inconditionnel Rappelons s'il est nécessaire que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni se sont rencontrés en novembre 2007, alors que l'homme politique venait de divorcer de Cécilia Sarkozy et que Carla Bruni était célibataire, après son divorce avec Raphaël Enthoven. Ils se sont mariés le 2 février 2008 à L'Élysée, alors que Nicolas Sarkozy occupait encore sa fonction de chef de l'État. Ensemble, ils ont eu une petite fille nommée Giulia née le 19 octobre 2011 à la clinique de La Muette, dans le 16ème arrondissement de Paris. Celle-ci est aujourd'hui une préado aux cheveux longs et à l'allure de mannequin. Récemment, Carla Bruni s'est fait remarquer par ses déclarations sur ses addictions, le sexe et la drogue, ses moqueries envers le prince Harry et Meghan Markle, ou encore son étonnant secret de beauté familial. Mais rien ne vaut l'amour qu'elle porte à son mari après toutes ces années de bonheur.