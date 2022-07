Carla Bruni : Ses drôles de confidences sur son mari Nicolas Sarkozy... et le vin !

Voilà près de quinze ans que Carla Bruni et l'ex-président de la République Nicolas Sarkozy filent le parfait amour. Mariés le 2 février 2008, les deux tourtereaux ont donné naissance à une fille, Giulia, née le 19 octobre 2011. Depuis, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy sont devenus les heureux propriétaires d'un domaine viticole, le château d'Estoublon, situé à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône. Avec deux associés, ils y produisent du vin et de l'huile d'olive. Leur huile d'olive s'est vue décerner le prix de la meilleure huile du monde dans plusieurs métropoles à l'international.

Cette passion cachée, Carla Bruni l'a dévoilé dans une interview parue ce jeudi 7 juillet dans les colonnes du magazine Gala dont elle est en couverture. "Ce sont mon mari et nos deux associés qui ont souhaité s'embarquer dans cette aventure. C'est passionnant mais aussi un peu troublant puisque cela touche à un domaine et un savoir-faire que je ne connais pas du tout. Mais nous sommes bien organisés", a confié la chanteuse de 54 ans. L'ancien couple présidentiel s'est associé notamment à l'oenologue Anaïs Maillet qui "fabrique le vin et nous (Carla Bruni et Nicolas Sarkozy) l'assistons, majoritairement sur la partie créative. Concernant l'assemblage, nous avons bien sûr notre mot à dire mais cela reste tout de même relatif", a complété Carla Bruni dans cette même interview.

Le goût du vin dégoûte Nicolas Sarkozy

Dans cette interview à Gala, Carla Bruni a fait une révélation étonnante sur son mari. En effet, l'ancien chef de l'Etat de 67 ans ne consomme jamais d'alcool. Voyez-vous ça ! Ce qui semble paradoxal du fait de l'intérêt de Nicolas Sarkozy pour le vin. "Il l'a senti, goûté et recraché, a confié sa femme en évoquant l'une de leurs dégustations de vin. Il aime le parfum du vin seulement, il n'aime pas le goût et je pense qu'il n'aime pas le lâcher-prise non plus. C'est peut-être une bonne chose. Mon mari est tellement vibrant. S'il avait goûté à l'ivresse, je ne sais pas où on en serait", a-t-elle conclu en souriant. Pas sûr que Nicolas Sarkozy accepterait un verre de bière ou de whisky !