Carla Bruni, triste et en pleine solitude pour ses 55 ans, "quelque chose d'irréparable"

Carla Bruni-Sarkozy a le bourdon. C'est en tout cas ce que laisse penser son dernier post Instagram. Pour son anniversaire, célébré ce vendredi 23 décembre, le top de 55 ans a reçu d'innombrables messages de voeux et de soutien de la part de ses fans et de sa communauté sur les réseaux sociaux. Des mots qui ont fait chaud au coeur de la maman d'Aurélien, 21 ans, et Giulia, 11 ans, pas vraiment motivée pour fêter un événement qui ne la réjouit pas.

Ce même jour, l'ancienne Première dame a dévoilé une photo d'elle en noir et blanc avec une légende empreinte de mélancolie : "Merci à vous pour tous ces voeux de bon anniversaire. Pour tout vous dire, les anniversaires me rendent triste depuis toujours, c'est comme quelque chose d'irréparable ou d'inconsolable qui se pose là tout près de moi..." Consciente de tout l'amour que le monde a pour elle, elle ne manque pas de remercier le public pour toutes ses délicates attentions : "Vos messages me consolent de toute cette solitude qui nous emporte et qui nous déchire. Merci pour votre tendresse, pour votre douceur", conclut-elle.

Dans les commentaires, les messages ont continué à affluer : "Tu es tous les ans plus belle", "Vous êtes plus qu'aimée", "Joyeux anniversaire Carla Bruni. Je le répète encore et encore. Pour moi, tu ne changes pas, toujours la même qu'à nos 15 ans. Passe une soirée mémorable entourée des tiens. Je t'embrasse bien fort et très belles fêtes de fin d'année", "Quel message mélancolique... Mais non, c'est merveilleux les anniversaires ! C'est le signe qu'on est en vie ! C'est la fête, c'est une chance inouïe de vieillir, et quand on le fait comme toi, encore plus."