Carla Moreau en couple avec un homme marié et célèbre ? Elle sort du silence et dit la vérité

Fin octobre, Carla Moreau et Kevin Guedj ont dévoilé avoir définitivement rompu. La vie privée des stars des Marseillais, parents d'une petite Ruby (3 ans), passionnent les foules depuis. Aux dernières nouvelles, lui aurait déjà "consommé son divorce", et de son côté elle a annoncé avoir perdu 10 kilos depuis leur séparation et s'en ai prise à son ex se sentant "salie" et "humiliée". Voilà qu'à présent elle aurait une relation avec un homme marié...

C'est le très célèbre blogueur Aquababe qui a balancé ce qui serait la première relation amoureuse de la jolie blonde depuis la fameuse rupture. Et l'homme en question serait connu des téléspectateurs puisqu'il s'agirait d'un candidat de Top Chef : Ludovic Turac. Le jeune homme - franchement beau gosse - qui a participé au programme en 2011 était second de cuisine à l'époque à Marseille. Eliminé à mi-parcours, il avait reçu sa première étoile au Guide Michelin quelques années plus tard.

Cette romance pourrait être belle et être le début d'une belle histoire d'amour si le chef n'était pas, toujours selon les rumeurs, un homme marié... et n'avait pas déclaré qu'il ne connaît pas Carla Moreau ! Chose confirmée par la principale concernée. "Je ne parle jamais de ma vie personnelle, mais là en l'occurrence, j'ai vu des tonnes de photos en mode 'félicitations t'as rencontré l'amour', ou encore 'félicitations mais c'est un homme marié'. Les gars, je vais remettre tout le monde d'accord. (...) D'habitude, je ne parle jamais de ça, mais il y a une femme de ce que j'ai compris. C'est quand même très grave de balancer de fausses infos, puisque cet homme, je ne connais pas son existence. Ni, je l'ai croisé dans ma vie, ni, je le connais. C'est triste de balancer de fausses informations comme ça parce que ça peut faire des dégâts", a-t-elle déclaré en story Instagram, lundi 12 décembre.

Pas de nouvel homme donc dans la vie de Carla Moreau qui semble vouloir se concentrer sur son bonheur... seule. "Je travaille beaucoup sur moi, j'ai l'impression de me découvrir en tant que femme, ça fait un bien fou", a-t-elle déclaré il y a quelques jours. Et la jeune maman d'ajouter, avec philosophie : "Il faut accepter la vie comme nous devons la vivre et surtout, elle ne fait rien au hasard. La vie est encore longue, je suis sûre que de belles choses arriveront. Une femme se relève de toute difficulté, croyez en vous et tout ira bien."