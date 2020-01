Carla Moreau maman épuisée : "Je suis un peu dégoûtée..."

Le 1er octobre 2019, Carla Moreau est devenue maman d'une petite fille prénommée Ruby, fruit de ses amours avec Kevin Guedj. Régulièrement, la candidate des Marseillais partage son quotidien avec ses fans, sur Snapchat. Et vendredi 10 janvier 2020, elle a dévoilé ce qui la tracassait quelque peu en ce moment.

D'emblée, la belle blonde de 22 ans a admis auprès de ses abonnés qu'elle était épuisée. "En ce moment, je ne dors pas beaucoup, parce que Ruby fait des siennes. Je ne sais pas ce qui se passe, elle se réveille plusieurs fois dans la nuit", a confié Carla dans un premier temps. Elle a ensuite expliqué que, selon elle, c'est parce que Ruby faisait ses dents : "Je sais qu'elle double les gencives car c'est gonflé, ça lui fait très mal. Elle pleure et je vois que c'est les dents, celles du bas. Elle bave beaucoup et elle met tout le temps les doigts dans la bouche. C'est peut-être pour ça, mais je suis un peu dégoûtée parce que j'étais contente de la voir réglée et au final, elle fait ce qu'elle veut la nuit et je ne dors plus."

Carla Moreau a aussi raconté que pour la première fois depuis une semaine, elle avait mis le nez dehors. Une sortie qui lui a fait le plus grand bien. Pour rappel, la candidate et son fiancé Kevin ont été cambriolés en début d'année comme ils l'ont confié le 6 janvier dernier. "On s'est fait cambrioler la maison, ça a été hyper dur parce qu'on est arrivés quand les cambrioleurs étaient encore là. Moi je suis rentrée toute seule dans la maison avec ma fille dans les bras", avait notamment déclaré la jeune maman. Elle avait ajouté qu'elle était "traumatisée" et ne se sentait plus en sécurité chez elle. Le couple est donc allé dans la famille du beau brun et envisage de quitter la France.