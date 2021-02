Carla Moreau "pas à l'aise" dans Les Reines du Shopping : elle fait le point sur son expérience

C'est une semaine un peu particulière que propose M6 avec son émission Les Reines du Shopping. Cinq influenceuses ont accepté de se prêter au jeu et de relever le défi d'être "Tendance en chemise". Il y a Célia, Yumi et Séphora mais aussi deux candidates bien connues du grand public, à savoir Adixia et Carla Moreau. Les deux belles blondes, qui se sont réconciliées pendant l'aventure, ont déjà chacune vécu leur journée shopping, ne faisant pas franchement l'unanimité. La fiancée de Kevin Guedj a même reçu plusieurs remarques de la part de Cristina Cordula, laquelle aurait voulu qu'elle dégage sa poitrine avec un décolleté pour le résultat final. Au lieu de quoi, Carla Moreau s'est enfermée dans une chemise beige, recouverte d'un pull noir.

Un look qu'elle a continué à défendre après la diffusion de son épisode, mercredi 24 février 2021, sur Snapchat. "J'ai découvert l'épisode où c'était mon jour de shopping. Donc franchement, je kiffe trop ma tenue, même là encore aujourd'hui je la trouve vraiment canon. Faut savoir que je ne suis pas une personne qui va mettre beaucoup de décolletés, surtout depuis que je suis devenue maman. Peut être que ça va très bien pour ma morphologie, mais moi j'ai du mal. En plus ce n'est pas pratique, les mamans vont comprendre, mais si t'es en décolleté, ta fille elle arrive et tire sur son tee-shirt, et tu te retrouves en situation délicate devant tout le monde... Donc c'est vrai que je porte rarement de vrais décolletés, hormis quand je suis en aventure parce que j'aime bien m'apprêter et me faire jolie. Et c'est vrai que Cristina a beaucoup beaucoup insisté là dessus", s'est-elle justifiée.

Carla Moreau complexée par sa silhouette

Carla Moreau a par ailleurs avoué avoir eu beaucoup de mal avec son physique lors du tournage des Reines des Shopping, n'ayant pas encore perdu ses kilos en trop à l'époque. "En plus, il faut savoir que je ne me sentais pas très bien dans mon corps dans Les Reines du shopping parce que j'avais encore beaucoup de poids à perdre, pareil dans la dernière saison des Marseillais. Aujourd'hui, j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids, je continue à ne pas lâcher l'affaire, mais c'est vrai qu'en me voyant je vois que je n'étais pas trop à l'aise à porter du court ou des décolletés, parce que je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps", a-t-elle expliqué.

Très satisfaite de son expérience dans l'émission de M6 malgré tout, la maman de Ruby (1 an) a indiqué être toutefois "déçue" par les notes de ses concurrentes, obtenant alors une moyenne de 12,75, loin de la première place. Mais rien n'est encore joué et la Reine de la semaine sera révélée ce vendredi !