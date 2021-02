Les Reines du shopping : Adixia, Carla Moreau et l'ex d'un footballeur célèbre au casting !

Dès lundi 22 février 2021, Cristina Cordula accueillera des candidates déjà bien connues du grand public dans Les Reines du shopping, sur M6. En effet, les cinq concurrentes de la semaine sont toutes influenceuses, et certaines sont même de véritables stars du petit écran puisqu'elles ont participé à des émissions de télé-réalité.

Adixia, de son vrai nom Adeline Romaniello, a été révélée au grand public en 2013 dans Les Ch'tis à Hollywood. Depuis, la jolie blonde, connue pour être l'ex-compagne de Paga Neuron, qui a participé à plusieurs saisons des Marseillais et des Marseillais VS Le Reste du monde, s'est écartée du monde de la télé-réalité et se concentre sur son activité de DJ.

Elle retrouve une vieille camarade : Carla Moreau, l'une des têtes d'affiche des Marseillais avec Manon Marsault, Julien Tanti, Jessica Thivenin ou encore Benjamin Samat. L'amoureuse de Kevin Guedj s'est lancée dans le monde de la télé-réalité en participant en 2016 aux Marseillais South Africa. Elle fait désormais partie intégrante de la joyeuse bande de fêtards du Sud. La jeune femme de 24 ans est devenue maman d'une petite Ruby (1 an), née de ses amours avec Kevin Guedj.

Enfin, une autre candidate de télé-réalité complète ce trio. Il s'agit de Sephora Goignan, révélée en 2019 comme ange anonyme dans Les Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Après cette première expérience télévisée, la jolie brune est apparue dans Les Princes et les princesses de l'amour sur W9. Mais bien avant cette carrière, Sephora était connue pour être la compagne du célèbre footballeur Kingsley Coman. Après une belle histoire d'amour, le couple s'est séparé. La belle accusait la star de l'équipe de France de violences conjugales.

Nos trois starlettes de télé-réalité sont au casting des Reines du shopping aux côtés de deux influenceuses : Yumi, une journaliste et chroniqueuse aux plus de 400 000 followers sur Instagram, et Célia, entrepreneure, modèle photo et maman de deux enfants suivie par plus de 60 000 fidèles.

Toutes les cinq auront pour mission de proposer à Cristina Cordula un look dans le thème imposé, à savoir tendance avec une chemise. Lors de leur shopping, Adixia, Carla Moreau, Sephora, Yumi et Célia auront chacune une enveloppe de 350 euros.