Les Reines du shopping : Adixia et Carla Moreau en froid, le duo réconcilié grâce à l'émission (EXCLU)

À partir de ce lundi 22 février 2021, Cristina Cordula lance un défi à cinq influenceuses dans Les Reines du shopping, sur M6. Yumi, Célia et trois candidates de télé-réalité, Adixia (Les Ch'tis puis Les Marseillais), Carla Moreau (Les Marseillais) et Sephora (Les Anges puis Les Princes et princesses de l'amour), ont pour mission de proposer un look dans le thème imposé, à savoir tendance avec une chemise. Pour Purepeople.com, Adixia se livre sur cette belle expérience mode qui lui a permis de se rabibocher avec sa grande copine Carla Moreau.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer aux Reines du shopping ?

J'avais envie de vivre cette expérience. Et j'espérais que ça me redonne goût à la mode. Parce que je me suis un petit peu laissée aller ces derniers mois. Donc je me suis dit que ça pouvait me donner une petite motivation. Je n'avais jamais regardé une semaine entière des Reines du shopping avant, j'ai hâte.



Comment qualifiez-vous votre style vestimentaire ?

On va dire qu'en ce moment j'ai adopté un petit style un peu masculin. Etant donné que je suis DJ, je me sens bien dans mes joggings. T-shirt large, jogging, c'était vraiment la tenue pour aller mixer. Sauf que je me sens trop bien dedans. Au quotidien maintenant je suis tout le temps en vêtements larges. On peut dire que c'est oversize tout le temps pour moi.

De quelle star vous inspirez-vous niveau mode ?

Il n'y a pas vraiment de stars qui m'inspirent. Je m'inspire plutôt d'influenceuses sur les réseaux sociaux.

Comment s'est déroulé le tournage en cette période particulière de Covid-19 ?

On n'a pas eu vraiment de difficultés de ce côté-là. Au niveau de la production, tout était très strict. Il fallait bien garder son masque durant les déplacements, on ne pouvait l'enlever que pour tourner une petite séquence où on parlait. C'était très strict, mais ce n'était pas non plus dérangeant. Par contre quand j'ai fait mon shopping, c'était un peu embêtant d'avoir le masque.

Que vous évoque le thème, "tendance avec une chemise" ?

Moi, ce thème ne m'a pas vraiment dérangé. Je dirais même que j'étais très contente d'avoir ce thème-là. Parce que j'aime bien la chemise oversize. Par contre j'aurais eu un petit peu peur s'il avait fallu être en jupe ou petite robe. Ça m'aurait dérangé, ça aurait été dur pour moi. Mais la chemise, ça passe très bien.

Sur quel thème auriez-vous rêvé de tomber ?

Un look oversize stylé, j'aurais kiffé !

Qu'est-ce qui a été le plus compliqué lors de votre shopping ?

Le temps, c'était très compliqué. Je n'ai pas pu tout prendre moi. C'était dur. Après pour le reste, j'ai eu de la chance. Je suis tombée sur de très belles boutiques.

C'est une semaine spéciale influenceuses, vous retrouvez Carla Moreau que vous connaissez déjà... Comment se sont déroulées vos retrouvailles ?

Tout s'est vraiment bien passé entre Carla et moi. On s'est un peu quitté durant un tournage il y a trois ans maintenant je crois. Nous nous sommes quittées en mauvais termes, et on ne s'était plus revu depuis. Là on s'est retrouvées, on est redevenues copines et je suis très contente. Elle a changé, elle est différente, elle est maman... Voilà, elle n'est plus la petite Carla d'avant. Grâce aux Reines du shopping on s'est réconciliées.

Sephora, autre candidate de télé-réalité, était aussi au casting...

Je la connaissais de par sa participation aux Anges de la télé-réalité. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Je l'ai rencontrée en même temps que Yumi et Célia. Et ça s'est très bien passé avec toutes les trois. Après, forcément, Carla et moi restions plus souvent ensemble toutes les deux parce qu'on était habituées à être toutes les deux. Mais l'entente était là avec les autres filles.

Parfois les concurrentes se tirent dans les pattes doit-on s'attendre à cela cette semaine ?

Pour ma part pas du tout. J'ai vraiment donné les notes que je ressentais vraiment. Limite je pense que j'ai été trop gentille (rires). Après je ne sais pas ce qu'elles ont dit sur moi ni comment elles m'ont notée. Mais je pense qu'elles ont dû me tirer dedans (rires) !

Qu'avez-vous pensé de vos concurrentes ?

Franchement, j'avais un petit peu peur. Parce que ce sont des filles assez féminines. Je le suis aussi, mais un peu moins que d'habitude. Et Yumi et Célia, ce sont des influenceuses Instagram, c'est tout dans le style vestimentaire, c'est leur contenu... Donc j'appréhendais un peu. Mais après je n'ai pas participé aux Reines du shopping pour gagner mais plutôt pour me donner un challenge.

Vous avez également rencontré Cristina Cordula, comment cela s'est-il passé ?

Elle est vraiment adorable, trop gentille. J'ai adoré discuter avec elle, vraiment. Elle a été de bons conseils. J'avais un petit peu peur qu'elle me taille, mais en fait ça va. En bref, ça s'est très bien passé. Je suis très contente de cette expérience !

Si vous deviez attribuer une note à Cristina Cordula, laquelle serait-ce ?

Je pense qu'on peut lui donner 10/10, quand même ! Elle est quand même une icône de mode.

Certaines candidates sont parfois déçues de leur expérience dans Les Reines du shopping, qu'avez-vous à leur dire ?

Il ne faut pas perdre confiance en soi. Des candidates peuvent perdre confiance après avoir été critiquées et ne pas avoir gagné Les Reines du shopping. J'ai envie de leur dire que si l'expérience s'est mal passée, ce n'est pas grave. Il ne faut pas se remettre en question, il faut rester soi-même.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.