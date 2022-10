Carole Bouquet : Cet ex-mari, loin du show-business qui avait refait sa vie avec un célèbre mannequin

(Véro), (Elizabeth Lannier), (Bertrand Lannier).

Si, du haut de ses 65 ans, Carole Bouquet s'est constituée un riche bagage cinématographique, il en est de même côté vie privée. L'actrice a en effet connu plusieurs conquêtes amoureuses dans sa vie notamment aux côtés deJean-Pierre Rassam, décédé en janvier 1985 et avec lequel elle a eu un fils, Dimitri, devenu producteur. Elle a eu un deuxième fils, Louis, avec le réalisateur et photographe Francis Giacobetti. L'une de ses relations les plus médiatisées reste le couple qu'elle a formé avec Gérard Depardieu de 1996 à 2005. Actuellement et depuis 2014, Carole Bouquet est en couple avec Philippe Sereys de Rothschild. Les deux tourtereaux ont d'ailleurs fait une apparition très remarquée lors du Festival de Cannes 2022.

Son ex-mari est un ancien chercheur et spécialiste du sida

Bien avant d'être en couple avec le fils de Philippe de Rothschild et Jacques Sereys, Carole Bouquet a été mariée à Jacques Leibowitch, chercheur et spécialiste du sida. Ils se sont mariés en 1991 avant de se séparer en 1996. Par la suite, Jacques Leibowitch a été en couple avec le mannequin Christine Bergström, ancienne égérie de Jean-Paul Gaultier et cofondatrice de Liwan Paris, une marque de vêtements pour femme. Elle a été la compagne de Jacques Leibowitch jusqu'en 2020. Année durant laquelle il meurt à 77 ans. Jean-Paul Gaultier était d'ailleurs présent lors des obsèques de Jacques Leibowitch qui se sont tenues le 10 mars 2020 au cimetière du Père-Lachaise à Paris en compagnie de l'ex-animatrice télé Alexandra Kazan et l'ex-ministre de la Santé Bernard Kouchner.