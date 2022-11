Caroline de Monaco : Très chic et studieuse avec ses lunettes pour épauler son frère Albert, un duo complice

Le prince Albert de Monaco a sorti son plus beau costume, ce lundi 28 novembre, aux cotés de sa soeur Caroline, la princesse de Hanovre, qui était également très élégante dans un ensemble gris foncé. Elle a dans un premier temps été photographiée en train d'arriver avec son frère au Musée océanographique de Monaco, feuille à la main et lunettes de vue sur le nez. Un look très studieux et sérieux, qui peut s'expliquer par le fait qu'elle était attendue pour prononcer un discours lors d'une séance portant sur l'emploi des jeunes et des femmes dans le bassin méditerranéen.

Un congrès organisé dans le cadre de la "Journée de la Méditerranée", événement crée par l'Union pour la Méditerranée (UpM), qui regroupe 42 pays, et qui consiste à favoriser une identité méditerranéenne commune afin de promouvoir les échanges interculturels et embrasser la diversité de la région. La première édition s'était déroulée l'année dernière et avait enregistré plus de 70 activités et événements dans les 42 pays participants. Cette année, et plus précisément ce 28 novembre, cette rencontre était donc précisément axée sur l'emploi des jeunes et des femmes dans le bassin méditerranéen.

Une belle fraternité

Une congrès lancé, donc, par un discours de Caroline de Monaco, qui venait quelques minutes auparavant, de faire son entrée dans la salle, en compagnie toujours de son petit-frère. À noter que Nasser Kamel, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, s'est également exprimé à l'occasion de ce symposium. Pour rappel, ce n'est pas tous les jours que le Prince Albert partage un moment de complicité en public avec sa soeur Caroline, lui qui est plus souvent accompagnée par sa femme Charlène.

Mais lorsque le duo est de sortie, leur complicité est systématique, à l'image de ce jour en mai dernier où ils ont remis ensemble les prix aux participants de l'Exposition Canine Internationale, qui rassemblait les plus beaux chiens de race du monde sur le Rocher.