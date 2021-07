Caroline Margeridon canon en total look noir face à Pierre Ménès et Marion Game

L'été va véritablement pouvoir débuter pour Jordan De Luxe. Le journaliste a terminé de tourner tous les numéros de la saison de son émission L'Instant Deluxe pour Non Stop People. Ainsi, il a pu célébrer la fin de cette année encore une fois riche en potins croustillants le 6 juillet 2021 avec certains de ses amis people.

Pour l'occasion, Jordan De Luxe a privatisé le restaurant Alfredo Positano, situé dans le 16e arrondissement de Paris et géré par les restaurateurs Lucas et Julie. Il s'agit d'un établissement italien où il est possible de se régaler autour d'une burrata crémeuse ou encore de classiques mais efficaces raviolis farcis à la ricotta et de pizzas napolitaines. Jordan De Luxe s'y est entouré de son amie et habituée de son show Caroline Margeridon, laquelle a partagé des stories Instagram déjantées le soir-même auprès de ses abonnés, preuve de la bonne ambiance qui régnait. La marchande d'art était accompagnée de son compère d'Affaire conclue (France 2) Stephane Vanhandenhoven.

Pierre Ménès, qui vient tout juste de négocier son licenciement chez Canal+, avait également fait le déplacement où il a retrouvé la comédienne Marion Game, l'humoriste Alex Goude, la présentatrice Sophie Darel et son mari Jack Anaclet, le chroniqueur radio et télé Fabien Lecoeuvre, l'animatrice Virginie Guilhaume, l'acteur Bernard Farcy, la cheffe Babette de Rozières, la chroniqueuse Caroline Munoz, la chanteuse Singrid Campion et son fils Marcel sans oublier l'artiste canadienne Fabienne Thibeault. Du beau monde donc pour trinquer à l'arrivée des beaux jours et des vacances !