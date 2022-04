Caroline (Mariés au premier regard) très exigeante pour son mariage, la production s'est démenée pour elle !

Elle est l'une des candidates de Mariés au premier regard 2022 (M6) qui a marqué les esprits des téléspectateurs. Caroline est une jeune femme qui a de nombreuses convictions. Convictions qu'il fallait intégrer à son aventure et qui ont été prises en compte par la production.

Comme le public a pu le découvrir dans son portrait, la cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans vit isolée dans les montagnes avec son fils Loup-Gabriel (3 ans et demi) et ses 18 chiens. Très proche et soucieuse de la nature, ainsi que du bien être animal, Caroline est ouvertement vegan et souhaite au maximum que ses consommations soient écologiques. Des paramètres qu'il a fallu prendre en compte pour la recherche de sa compatibilité mais aussi pour son mariage.

Malgré la difficulté du défi, les experts lui ont trouvé une personne compatible avec elle à 80%. Un jeune homme de 30 ans prénommé Axel. La production a donc dû s'adapter en ce qui concerne la robe de la mariée tout d'abord. "La robe, je voulais qu'elle soit en matériaux recyclés, en coton bio ou une robe d'occasion. Quelque chose qui me représente. C'était compliqué d'avoir une robe d'occasion, on s'y prenait trop tard en revanche parmi les robes que j'avais présélectionnées, l'une d'entre elles est faite de matériaux recyclables. La productrice m'indique à ce moment-là que c'est vraiment dans cette robe qu'elle m'imagine le mieux. Donc c'est parti comme ça !", a confié Caroline à nos confrères de Télé Loisirs.

La production avait à coeur que Caroline soit à l'aise et respecte ses valeurs, même dans le cadre du tournage. Ainsi, la productrice l'a vite rassurée sur plusieurs sujets : "On a même parlé du repas vegan. Cela m'angoissait énormément pour le repas. La productrice m'a mise à l'aise. Elle voulait que je reste moi-même. J'ai demandé un bouquet de fleurs en papier recyclé car je ne voulais pas avoir des fleurs coupées."

Sur son compte Instagram, Caroline a confié que cela faisait dix ans qu'elle ne s'était pas maquillée. Mais pour son mariage, elle a de nouveau passé le cap. "Je ne sais pas si les produits utilisés sont vegan. La production m'a proposé d'apporter mon propre maquillage, mais je n'ai pas voulu acheter du maquillage pour une seule journée. Ps : j'ai mis 1h à me démaquiller à l'huile de coco c'était horrible", a-t-elle toutefois précisé.