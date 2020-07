Caroline Receveur dévoile des "photos dossiers" avec sa mère

Caroline Receveur est décidément sur tous les fronts. La maman de Marlon (2 ans) s'apprête à sortir une nouvelle marque, baptisée Osée, dont elle commence tout juste à parler sur ses réseaux sociaux. Dans les jours à venir, ses millions d'abonnés pourront découvrir ce projet mystérieux sur lequel elle affirme travailler depuis deux ans déjà.

Mais, visiblement très impatiente, elle ne peut s'empêcher de glisser quelques indices, comme ce jeudi 9 juillet 2020. Sur Instagram, Caroline Receveur a laissé entendre que sa marque se consacrera à vendre des produits capillaires. Un choix qui n'est pas anodin puisque la compagne d'Hugo Philip a toujours fait preuve d'audace au niveau de ses coupes de cheveux. Qu'ils soient courts, longs ou teints, la belle n'a pas peur du changement, et ce, depuis toute petite apparemment, comme en témoigne sa publication.

En effet, à travers une série de photos, elle se dévoile en enfant multipliant les looks bien différents les uns des autres. Une passion qu'elle tient de sa mère comme elle l'explique, n'hésitant pas à partager quelques vieux clichés d'elle au passage. "Je n'ai jamais compris pourquoi j'aimais si souvent changer de tête, jusqu'à ce que je retombe sur les photos de ma mère plus jeune ! Couleurs, coupes, permanente... Mon destin capillaire était donc tout tracé ! Maman, désolée pour les photos dossiers, mais il le fallait !", légende-t-elle avec amusement. Un saut dans le passé qui a eu vite fait de faire craquer sa communauté, laquelle a aussitôt souligné une ressemblance entre la businesswoman et son jeune fils Marlon. "La ressemblance avec Marlon... c'est dingue", "La première photo c'est Marlon en fille", "C'est Marlon tout craché", ont-ils commenté, bluffés.



Pour en savoir plus sur Osée, il faudra encore se montrer patient, mais il est d'ores et déjà certain que le succès sera au rendez-vous, à l'instar de tout ce qu'elle a entrepris jusqu'à présent. Car oui, Caroline Receveur est déjà aux commandes de sa propre marque de vêtements, ReccParis, mais aussi celle pour son thé Wandertea ou plus récemment la collection Cruel Pancake, en collaboration avec son chéri. Des activités qu'elle devrait prochainement poursuivre à Dubaï...