Caroline Receveur fond en larmes : étonnante vidéo et tristes confidences filmées à l'autre bout du monde

Sur le papier, Caroline Receveur est une femme comblée. A 34 ans, celle qui a été révélée dans Secret Story en 2008, en a fait du chemin depuis ses débuts. Elle est notamment devenue sa propre patronne en lançant plusieurs entreprises et marques, le tout en menant une activité d'influenceuse à succès sur les réseaux sociaux. En parallèle, Caroline Receveur s'est mariée à Hugo Philip en juillet 2020, et a eu un enfant avec lui : Marlon (3 ans).

Avec autant de bonheur dans sa vie, il semble donc difficile à concevoir que la jolie blonde soit sujette à de violentes angoisses. Elle est même parfois "paralysée" comme elle le confie sans tabou régulièrement. Caroline Receveur a décidé d'y remédier et, sur un coup de tête avec une amie, elle s'est envolée à Katmandou, la capitale du Népal.

Sur place, elle a participé à des expériences chamaniques censées l'aider à guérir son esprit via des chants, des massages, de la méditations et d'autres techniques liées aux énergie du corps. Sur Instagram mercredi 20 avril 2022, elle a partagé un résumé en vidéo de son séjour mémorable. A travers les images, elle s'y dévoile comme jamais : complètement au naturel, sans maquillage, simplement vêtue d'un tee-shirt et d'un jogging et muni d'un sac à dos. Elle explique d'ailleurs s'être surprise à n'avoir embarqué avec elle que "trois slibards".

J'ai peur de perdre ce que j'ai

Il faut dire que Caroline Receveur a surtout fait le déplacement pour se livrer à coeur ouvert. Et c'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle s'est retrouvée face à un moine bouddhiste. A un moment donné, elle a même réussi à relâcher tout ce qu'elle avait en elle en fondant en larmes. "Le truc c'est que je suis très heureuse parce que j'aime profondément ma vie, et j'ai tout ce que je veux mais j'ai peur de perdre tout ce que j'ai. C'est comme si je ne méritais pas d'être heureuse, c'est ce que je ressens, donc à chaque fois j'ai peur de perdre ce que j'ai et ça m'empêche d'accéder au véritable bonheur. J'ai tout le temps ces peurs sans aucune raison", a-t-elle peiné à articuler.

Le moine bouddhiste qui l'écoutait attentivement a alors compris qu'un drame était arrivé dans sa vie, à savoir la mort de son père lorsqu'elle était âgée de 17 ans, survenue après dix ans de maladie. "Le pire n'était pas sa mort. Le pire, c'est ma plus grande peur, de vivre ma vie et que soudainement tout change. Mon père est tombé malade soudainement et après plus rien n'était pareil. Je pense que ma peur vient de là", a-t-elle estimé bouleversée.