Caroline Vigneaux et José Garcia réunis au milieu des Ours

Pendant deux mois, le monde des arts a été à l'arrêt forcé en raison de pandémie de coronavirus. Depuis quelques jours, les salles de cinéma et les musées ont rouvert, et la création reprend ses droits. Souhaitant faire partie de ce renouveau et cette lente reprise, Jacky Jayet a organisé un vernissage le 25 juin 2020.

L'artiste, connu pour ses Ours, avait confié plusieurs personnalités à venir le rejoindre à la Galerie Art and Sound située en plein coeur de Paris, dans le 8e arrondissement. L'acteur José Garcia, l'humoriste et ancienne avocate Caroline Vigneaux ou encore Paul Belmondo et Sylvie Ortega Munos, accompagnée de son amoureux, le jeune mannequin Thibault Perez, ont tous répondu présents.

Les invités ont pu découvrir, toucher et poser avec les Ours de Jacky Jayet. L'Ours Jayet est une sculpture d'une série numérotée en résine à deux faces qui existe en quatre tailles, de 160 cm à 25 cm, et disponible en plusieurs couleurs. "2 faces pour 2 attitudes différentes. La première face représente mon attitude, la deuxième est celle de José Garcia uniquement pour cette première série. Nous sommes 2 ours bien léchés. Pour la prochaine série, j'espère la réaliser la prochaine avec Hugh Jakman qui est un ours dans un autre style", explique Jacky Jayet sur son site officiel. Plus qu'une sculpture, chaque ours peut être personnalisé comme le fumeur de cigares ou le clin d'oeil et même être baptisé par son propriétaire, il existe dans de nombreuses matières, et se décline en bronze chromé, en résine, en plexiglas, en métal et dans toutes les tailles de 28 centimètres à 15 mètres.

L'artiste, sculpteur et plasticien s'est émancipé en 2018 en décidant de se consacrer pleinement à l'art. Créatif et ancré dans son temps, il s'inspire de la pop culture afin de créer un univers coloré, ludique et contemporain à son image.