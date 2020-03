Catherine Jacob de sortie après la polémique face à Ségolène Royal

Lundi 9 mars, la Conciergerie, dans le 1er arrondissement de la capitale, accueillait le Gala Mawoma (Music And WOmen MAestra). Il s'agit du tout premier concours mondial itinérant consacré aux femmes cheffes d'orchestre. Un concours lancé en janvier dernier. De nombreux mélomanes avaient fait le déplacement.

Sur le photocall, on a donc pu voir la comédienne Catherine Jacob, souriante et détendue quelques jours après la polémique des César. L'actrice du film culte Tatie Danielle et du non moins célèbre La vie est un long fleuve tranquille avait pris la parole, par le biais de son agent, pour s'en prendre à... Vincent Dedienne ! L'actrice de 63 ans avait été très vexée de sa blague concernant un supposé orgelet qu'elle aurait eu en 2002. Cette fois, point de problème de santé visible pour Catherine Jacob qui a pris la pose pour les photographes avant d'aller se régaler de mélodies.

Il fallait également compter sur la présence de l'ancienne ministre socialiste et candidate malheureuse à l'élection présidentielle, Ségolène Royal. Celle qui a récemment perdu son poste d'ambassadrice des pôles était très élégante dans une robe noire à manches transparentes et brodée de perles.

On a aussi pu voir la pianiste Clémence Guerrand (CEO, fondatrice de Mawoma), Jean Veil, le décrié médecin Frédéric Saldmann – qui a récemment déconseillé aux femmes de pleurer, car cela altérerait la libido des hommes... – et son épouse Marie, la chanteuse Nicoletta et son mari Jean-Christophe Molinier ou encore les danseurs Maxime Dereymez et Christian Millette de Danse avec les stars, Jean-Daniel Lorieux et sa femme Laura Restelli, l'animateur Jérôme Anthony, Julie Andrieu et son mari le docteur Stéphane Delajoux, Cyrielle Clair, la cheffe d'orchestre Johanna Malangré, la secrétaire d'État Brune Poirson...