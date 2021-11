Catherine Ringer s'effondre sur scène : la chanteuse victime d'un malaise, grosse frayeur

Ce sont des milliers de fans qui sont rentrés chez eux, inquiets. Jeudi 25 novembre, Catherine Ringer et sa troupe ont donné un très court concert au Forum de Liège, en Belgique. Malheureusement, la chanteuse de 64 ans a fait un malaise en début de soirée et s'est effondrée, sous les yeux de son équipe et du public, qui pensaient à une mise en scène...

"Elle en était à peine à sa troisième chanson, c'était justement Marcia Baïla. On a pensé dans un premier temps que cela faisait partie du spectacle mais la musique s'est arrêtée et elle a dit au micro : 'Je ne peux plus chanter !'", a déclaré Benoît, un fan présent lors du concert au journal La Meuse.

La scène a été filmée par des spectateurs et postée sur les réseaux sociaux. On y voit celle qui a été la compagne à la ville comme à la scène de Fred Chichin en train de commencer sa chanson avant de tomber violemment au sol. Quelques secondes passent avant que tout le monde s'inquiète et ne l'entoure.