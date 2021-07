Catherine Ringer, ses concerts annulés : elle sort du silence et révèle enfin de quelle maladie elle souffrait

À 63 ans, Catherine Ringer continue d'enchaîner les concerts comme si elle avait 20 ans. La chanteuse, célèbre dans les années 1980 avec les Rita Mitsouko, qu'elle formait avec son compagnon, le regretté Fred Chichin, continue de mener une carrière en solo très prolifique. Avec plusieurs albums à son actif et des tubes comme Marcia Baïla ou C'est comme ça, l'artiste est toujours très suivie et elle enchaîne les performances sur scène. Sauf qu'il y a quelques jours, elle a été obligée d'annuler une série de dates pour raison médicale.

Un sacré coup dur pour Catherine Ringer et ses fans, mais l'artiste n'avait pour l'heure pas évoqué la raison de ces annulations. Et bien c'est désormais chose faite ! Dans une publication postée le 27 juillet dernier sur sa page Facebook, où elle compte plus de 177 000 suiveurs, la mère de Ginger Romàn, Simone et Raoul a tenu à rassurer tout le monde sur son état de santé et à donner des précisions. "GUÉRIE !!!", s'exclame-t-elle, preuve de son soulagement. Elle poursuit en indiquant de quelle maladie il s'agissait : "Merci aux vaccins, ça a été un Covid léger".

C'est donc le coronavirus qui a touché Catherine Ringer, preuve qu'on a toujours pas fini d'en entendre parler. La grande amie de Jean-Paul Gaultier est donc hors de danger et on sent bien qu'elle a déjà hâte de reprendre son activité. "Heureuse de RE-REVENIR sur scène et de vous retrouver Et j'espère qu'on pourra remplacer les concerts annulés à Lyon, Brives, Arles et Carcassonne ... peut-être ...", conclut-elle dans un message plein d'espoir pour les spectateurs des villes concernées.