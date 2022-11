Ce sublime et méconnu château que Charles III voulait offrir à Meghan et Harry... révélations !

La relation entre le prince Harry et son père le roi Charles III n'a pas toujours été facile, démarrant même à la naissance du frère de William par des remarques peu flatteuses de son père. Et pourtant, le monarque, fils de la regrettée Elizabeth II, a été de ceux qui ont été rapidement conquis par Meghan Markle, lors de son arrivée dans la famille royale. Il est tombé sous le charme de sa belle-fille en raison de leurs nombreuses passions communes. À tel point que Charles III avait même envisagé d'offrir un château au couple Sussex. C'est en effet ce que nous apprend Philip Kyle dans son livre Charles III (éd. Perrin).

Après leur mariage, le 19 mai 2018, Meghan Markle et le prince Harry font une apparition publique au cours d'une garden‐party réunissant les organisations caritatives soutenues par l'ex-prince de Galles, Charles. Ce jour, Harry y rend un hommage appuyé à son père. "C'est de ta volonté désintéressée de changer les choses [...] que William et moi nous inspirons chaque jour", fait-il savoir. Quelques semaines plus tard, le duc de Sussex et son épouse retrouvent alors le roi Charles III dans le nord de l'Écosse, au château de Mey. Une propriété acquise par la reine mère en 1952, peu après la mort de son époux. Ils y passent près d'une semaine ensemble, au coeur d'une "nature verdoyante".

La gestion du château et de son domaine

"Il se murmurait même que Charles aurait souhaité que Harry et Meghan reprennent la gestion du château et de son domaine lors de son accession au trône", apprend-on dans l'ouvrage de Philip Kyle. Il s'agit d'une des demeures les plus méconnues appartenant à la famille royale britannique. Il est situé dans l'ancien comté de Caithness, à une dizaine de kilomètres du village de John o' Groats qui marque l'extrémité nord des Highlands d'Ecosse. Ce château fut la résidence préférée de la reine-mère Elizabeth. "Le lien entre [Charles, Harry et Meghan] est très étroit", avait à cette époque confié un membre de la famille royale à Vanity Fair. C'était l'époque où tout allait bien outre-Manche, et où Kate Middleton, le prince William, Meghan Markle et le prince Harry étaient alors surnommés les Fab Four. Mais rapidement, les tensions vont alors se faire sentir dans ce quatuor. Et les deux frères décident ainsi de séparer leurs cabinets. L'idée de laisser ce sublime château de Mey entre les mains des Sussex n'est donc jamais devenue publique.