Prince Harry, furieux, a snobé un dîner avec Charles et William par vengeance pour Meghan !

La mort d'Elizabeth II est loin d'avoir apaisé les relations entre le prince Harry et la famille royale. L'époux de Meghan Markle a assisté aux cérémonies royales en hommage à la reine avec dignité, mais derrière les photographies et messages officiels se cacheraient de nombreuses tensions. Le fils cadet de la regrettée Lady Diana (38 ans) aurait ainsi snobé un dîner avec son père, Charles III et son frère aîné William dans le château de Balmoral en Ecosse, le jour de la mort de la souveraine âgée de 96 ans.

Une réaction au fait que la duchesse de Sussex n'ait pas eu le droit de venir les rejoindre, une décision signée par le nouveau roi. Le prince Harry n'aurait pas digéré que le roi Charles III refuse la présence de Meghan Markle auprès de la famille royale à Balmoral où elle faisait son deuil. Pour montrer sa colère, le duc de Sussex a alors boycotté un dîner organisé le soir même de la disparition de l'illustre Britannique, selon The Sun. Il semblait primordial pour Harry que sa femme soit à ses côtés et ceux de sa famille à l'heure de l'ultime adieu à Elizabeth II. Alors qu'il se trouvait avec sa femme en Europe pour différents événements officiels, Harry aurait même raté son vol pour arriver à Aberdeen en Écosse, retardé par cette dispute, et est donc arrivé après la mort de sa grand-mère.

C'est par un coup de téléphone que Charles aurait informé à son fils Harry qu'il était inapproprié que l'héroïne de la série Suits soit présente. De quoi provoquer l'ire de Harry qui a tenté d'argumenter et de permettre à la mère de ses enfants Archie et Lilibet d'être présente. Leur échange téléphonique aurait fait alors prendre du retard à Harry, ce qui lui a fait rater le vol qu'ont pris William et ses oncles Andrew et Edward vers l'Écosse. Après avoir refusé de se retrouver avec son père, la reine consort Camilla, et William, a dîné avec son oncle Edward et son épouse Sophie de Wessex. Harry a ensuite été le premier des membres de la famille royale à quitter le château écossais pour rentrer à Londres, il avait été notamment remarqué être consolé par une employé de l'aéroport.

Derrière les "Fab Four", de nombreux différends...

Cette information s'ajoute à la longue liste des différends survenus dans les dix jours d'hommages organisés pour Sa Majesté, entre Harry et Meghan qui ont quitté leurs fonctions royales en 2020 et sont installés aux Etats-Unis, et la "Firme", surnom donné à la monarchie. L'interdiction de porter ses habits militaires - sauf pour la veillée des princes mais durant laquelle il n'avait eu le droit aux insignes royaux - ou son absence avec Meghan lors de la réception donnée par son père aux dignitaires internationaux n'ont pas échappé aux médias. Malgré tout, les Sussex ont fait bonne figure en apparaissant aux côtés de William et Kate durant cette période de deuil, récoltant alors la tendre appellation de Fab Four.

Depuis le 19 septembre au soir, Elizabeth II a retrouvé sa destination éternelle, au sein de la chapelle du château de Windsor. Selon l'expert Neil Sean, Meghan aurait souhaité avoir une entrevue privée avec Charles III afin de clarifier les choses, avant de retrouver ses chers enfants, Archie (3 ans) et Lilibet (1 an), restés avec la mère de l'actrice, Doria Ragland, aux Etats-Unis. Ce que d'autres sources, proches de la famille royale, réfutent. Il leur semble peu probable que l'épouse de Harry ait dérangé le roi de la sorte en pleine période de deuil. On en saura peut-être plus lors de la publication des mémoires déjà controversées du prince Harry.