Meghan Markle face à Charles III : cette demande très osée que la duchesse a faite au roi

Sans surprise, Meghan Markle a fait l'objet de nombreuses remarques lors des funérailles d'Elizabeth II ce 19 septembre 2022. Son arrivée au sein de l'abbaye de Westminster a suscité un silence gêné, sa tenue a été très commenté et sa place au côté de son époux le prince Harry au sein de l'édifice religieux comme lors de la procession n'est pas passée inaperçue. Après dix jours intenses d'hommages rendus à Sa Majesté et de spéculations sur ses relations tendues à la "Firme" royale, l'ancienne actrice aurait demandé à avoir une entrevue en tête à tête avec le père de son mari, le roi Charles III.

Selon l'expert Neil Sean cité par le Daily Mail, Meghan Markle souhaiterait avoir une entrevue avec Charles III avant son départ pour les Etats-Unis, où elle vit depuis 2020 avec Harry et leurs deux enfants Archie (3 ans) et Lilibet (1 an). Une demande qu'elle aurait rédigée dans une lettre très formelle au souverain, espérant avoir une conversation privée avec lui. Le spécialiste qui travaille pour NBC News ou encore Access Hollywood précise que son information provient d'une source très fiable.

Si cette requête formelle - comme le veut l'usage pour s'adresser au roi - peut paraître audacieuse voire déplacée pour certains, elle apparaît pour Neil Sean comme une tentative très courageuse pour apaiser les relations entre le roi et son fils cadet : "Cela pourrait être l'opportunité de clarifier les choses, de distinguer les torts des vérités, et d'expliquer les vraies raisons de ce qu'ils ont fait ces deux dernières années." Il ajoute : "Quoiqu'on pense de Meghan, il faut admirer sa confiance en elle." Reste que le correspondant ne s'avance pas sur les effets de cette entrevue hypothétique : "Honnêtement, on ne sait pas si cela va aider les choses."

Tensions nombreuses avec la famille royale

Il faut dire que les relations entre le couple Harry-Meghan et la famille royale sont très compliquées depuis que les amoureux ont décidé de s'éloigner de la Couronne, un choix entériné avec le retrait d'Harry de ses fonctions royales, ce qui explique pourquoi il n'a pas eu le droit de porter son uniforme lors des cérémonies en hommage à Elizabeth II, sauf pour la veillée des princes ou encore pourquoi il n'a pas assisté à l'invitation à Buckingham Palace des dignitaires mondiaux la veille des obsèques. Une distance qui est manifeste dans l'attitude très froide entre les deux frères, désormais qualifiés d'"ennemis".

Pour couronner le tout, Meghan Markle a été pointée du doigt car elle a été la seule à verser une larme publiquement lors des funérailles de la grand-mère de son époux, traitée d'hypocrite après avoir tant critiqué sa belle-famille publiquement. Cela étant, d'autres membres de la famille royale ont été vus verser des larmes, comme Camilla, la reine consort. Notons qu'en hommage à la souveraine durant ses funérailles, elle avait choisi de porter les boucles d'oreilles offertes qu'elle lui avait offertes pour ses fiançailles avec Harry.

Dans son interview très controversée en 2021 avecOprah Winfrey, Meghan Markle n'avait pas été tendre avec la famille royale dans sa globalité, mais avait eu des mots tendres pour la reine Elizabeth II : "Elle a toujours été chaleureuse et accueillante." Ainsi, l'héroïne de Suits avait fait part de nombreuses critiques dans ce qu'elle avait vécu au sein de Buckingham, tout en soulignant la dignité et la bienveillance de la reine. Après cette entrevue très médiatisée, Elizabeth II avait réagi par voie de communiqué : "Toute la famille royale est très attristée de voir à quel point ces dernières ont été très difficiles pour Harry et Meghan", pouvait-on lire. "Harry, Meghan et Archie [Lilibet n'était pas encore née] seront toujours des membres très aimés de la famille."