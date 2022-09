Le prince Harry fête ses 38 ans en plein deuil : ce qu'il a prévu et qui sera à ses côtés

Il ne s'attendait pas à devoir célébrer ses 38 ans pendant ce moment de deuil personnel, mais aussi historique et mondial. Le prince Harry fête son anniversaire ce mercredi 14 septembre, quelques jours après la mort d'Elizabeth II sa grand-mère adorée. Alors que les images de lui auprès de son épouse Meghan Markle, mais surtout de son frère William et Kate Middleton, font le tour du monde, relançant les rumeurs d'une possible réconciliation entre les deux fils de Charles et Diana, qu'a prévu le duc de Sussex pour cette journée spéciale ?

Il aurait pu être auprès de ses enfants Archie et Lilibet à Montecito, mais la vie en a décidé autrement. Le couple Sussex venu au Royaume-Uni pour des engagements caritatifs, ont finalement dû bouleverser leurs plans lors de l'annonce choc de la mort de la reine. Si le Daily Mail affirme que rien des plans du prince Harry et de Meghan en ce jour d'anniversaire n'a filtré, il semble peu probable qu'il le passe avec sa famille. La princesse et le prince de Galles, Kate et William, se sont rendus aujourd'hui à Sandringham pour voir des hommages floraux à la reine. Le roi Charles III quant à lui passe la journée dans le Gloucestershire. Harry et Meghan ont peut-être prévu de le célébrer aux côtés d'autres membres de la royal family à l'instar des cousines du duc de Sussex Eugenie et Beatrice, dont ils sont proches.

Harry et William ensemble pour un moment privilégié

Une réconciliation avec son frère William sera-t-elle son cadeau d'anniversaire ? La mort d'Elizabeth II a précipité les choses. Alors que William et Harry ne s'adressaient plus la parole depuis d'interminables mois, ils ont fini par se retrouver pour découvrir les hommages laissés à feu Sa Majesté, devant Buckingham. Des images fortes qui ont été relayées et scrutées dans le monde entier. Par la force des choses, pourtant, les deux fils de la princesse Lady Diana sont obligés de partager quelques instants, pour honorer la mémoire de leur grand-mère tant aimée. Ils ont également suivi son cercueil, côte à côte, le 14 septembre 2022 lors de la procession solennelle. Et toujours selon les informations du Daily Mail, les fils de Diana auraient dîné ensemble, la veille à Buckingham. Les conflits sont-ils mis de côté pour de bon ?