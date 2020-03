Cécile de France : Son projet inattendu avec une vedette des films "Star Wars"

Branle-bas de combat en Auvergne-Rhône-Alpes. Le 27 février 2020, Marc Ladreit de Lacharrière – président de l'Association pour le rayonnement de la Grotte Chauvet-Pont d'Arc – a pris la parole au musée de l'Homme, pour présenter l'application "Chauvet : à l'aube de l'art". Un charmant mélange des genres, rencontre entre les premiers chefs-d'oeuvre de l'humanité et les nouvelles technologies développées ces dernières années. Anachronisme, direz-vous ? Que nenni. Il sera désormais possible de se lancer dans une exploration immersive de ladite grotte, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, muni d'un casque de réalité virtuelle.

Sébastien Missoffe (directeur général de Google France) et Florence Verney-Carron (vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes et déléguée à la Culture et au Patrimoine) étaient également là pour applaudir cette prouesse technologique. Une initiative, fruit d'une collaboration avec Google Arts & Culture, qui permettra de préserver les dessins, les fresques et les gravures du lieu, toutes âgées de plus de 36 000 ans. Le public sera propulsé en Ardèche au pied du Pont d'Arc, pour une visite en deux temps : une vidéo d'une dizaine de minutes d'abord, une visite libre est commentée ensuite. Pour la voix : Cécile de France en version française et Daisy Ridley (Rey, dans les trois derniers opus de la saga Star Wars) en version anglaise.

La grotte Chauvet est fermée au public depuis sa découverte en 1994 pour éviter toute dégradation. Elle reste toutefois accessible au public grâce à la "Pocket Gallery", une fonctionnalité d'exposition immersive accessible sur l'application mobile de Google Arts & Culture. Cette expérience est également intégrée dans le moteur de recherche dans le monde entier : dès que vous effectuez une recherche sur la grotte Chauvet sur Google, vous avez la possibilité de voir les fameuses fresques protégées en 3D. À l'aventure !