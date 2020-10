Cécile de Ménibus, un enfant à 50 ans : "Enfant naturel, adoption, tout est ouvert"

Cécile de Ménibus connaît désormais le parfait amour. Et quand on sait qu'on a trouvé la personne qu'il nous faut, on a très vite envie de fonder une famille. L'animatrice sait de quoi elle parle, puisqu'elle a révélé envisager très sérieusement la maternité, à 50 ans, dans le dernier numéro de Gala. "Elle se réjouit aussi du grand amour qu'elle file avec le producteur Thierry Tourault", écrivent nos confrères, évoquant l'homme qui partage sa vie depuis plus de sept ans.

"Je n'ai pas d'enfants, je viens d'avoir 50 ans, mais je ne me refuse rien. Enfant naturel, adoption, tout est ouvert", a-t-elle expliqué lors d'une interview croisée avec sa maman, Catherine, dont elle raconte l'histoire dans le livre Je voudrais tout prendre d'elle (ed. Charleston).

Avec Thierry Tourault, Cécile de Ménibus veut un enfant depuis plusieurs années. Même lorsqu'elle officialisait leur relation dans France dimanche, en 2014, elle expliquait déjà vouloir adopter. "J'y pense vraiment. Je me dis d'ailleurs que ce serait en plus l'occasion de sortir un enfant d'un milieu difficile et de lui offrir une vraie famille. (...) Avec Thierry, mon compagnon, nous en parlons de plus en plus. Il est un peu moins à l'aise que moi avec le sujet, mais je sens qu'il commence à s'ouvrir un peu... Donc oui, l'adoption est aujourd'hui une vraie possibilité pour nous", avait-elle statué.

"Je suis très amoureuse !, se réjouissait Cécile de Ménibus. Personne ne le sait encore, car je me cache, mais je vis une histoire merveilleuse depuis un an et demi. Il s'appelle Thierry. Il travaille à la télé, comme moi, mais dans l'ombre, pas à l'antenne. On a pris notre temps quand on s'est rencontrés... Il m'a fallu six mois pour comprendre que c'était lui ! Je pense que c'est l'homme de ma vie." Depuis, les tourtereaux s'aiment en toute discrétion, apparaissant parfois à deux lors de divers événements.

