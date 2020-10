Cécilia Cara en sous-vêtements : la star de Roméo et Juliette se dévoile en dentelle

Côté coeur, Cécilia Cara semble comblée, même si elle refuse de révéler l'identité de son compagnon. Avant cette histoire discrète, la chanteuse et comédienne a fréquenté pendant plusieurs années le comédien et "fils de" Arthur Jugnot : "Peu de gens le savent, mais je suis séparée d'Arthur. Cela fait quelque temps déjà. On s'entend très bien et on a refait nos vies. Avec Arthur, on a vécu une très grande histoire d'amour et on a été tous les deux suffisamment intelligents pour faire en sorte qu'elle se termine bien. On s'est toujours arrangés pour agir au mieux dans l'intérêt de notre enfant", confiait-elle, toujours dans Ici Paris. Ensemble, ils ont eu un fils, Célestin, en 2013.