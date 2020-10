Cécilia (Mamans & Célèbres) cible de messages honteux : la maman solo sort les griffes

C'est en 2016 que Cécilia Siharaj a été révélée au grand public, dans Koh-Lanta Thaïlande. Si elle s'est faite assez discrète par la suite, elle a accepté de revenir sur le devant de la scène dans Mamans & Célèbres, sur TFX. Les téléspectateurs peuvent donc suivre son quotidien de maman célibataire. Et il ne plaît pas à tout le monde.

La jeune femme reçoit parfois des critiques sur les réseaux sociaux. Certains lui reprochent notamment de beaucoup se plaindre, des commentaires négatifs qui ont outré Cécilia. Mercredi 7 octobre 2020, la maman de Sway (1 an) s'est donc saisie de son compte Instagram pour dire le fond de sa pensée. "Quand vous regardez Mamans & Célèbres et que vous osez dire que je me plains d'être une maman solo, qu'il y a pire dans la vie... C'est incroyable de lire des messages comme ça. Là, vous voyez certains moments de ma vie avec Sway et forcément, il y a eu des moments plus difficiles comme il y a eu des moments magnifiques. Mais dire que je me plains d'être seule et qu'il y a pire que ça... Je ne sais même pas quoi dire", s'est-elle tout d'abord indignée.

Cécilia a ensuite évoqué les séquences pour lesquelles elle a reçu quelques critiques : "Je suis seule avec elle, elle n'était pas en crèche et en plus je l'allaitais. Donc oui, laisser Sway pendant plusieurs jours au bout de dix mois et demi de relation fusionnelle, excusez-moi de pleurer. Excusez-moi de pleurer aussi parce que l'arrêt de mon allaitement a été extrêmement douloureux. Psychologiquement, ça m'a fait mal au coeur. Je n'avais pas forcément envie d'arrêter à ce moment-là, même si je pense que c'était une bonne chose pour nous. Mais je trouve ça dingue qu'on vienne me dire que je me plains, alors que s'il y en a une qui ne se plaint pas, c'est moi. Je suis contente et fière d'être une maman solo." La grande amie de Jesta Hillmann a également précisé que Sway ne faisait ses nuits que depuis un mois. Lors du tournage, elle était donc "exténuée" et "pleurait quasiment tous les soirs à cette période-là".

Cécilia Siharaj répond à la "minorité de m***e"

Cécilia en a aussi profité pour dire aux personnes qui lui font remarquer qu'elle n'est pas une candidate très connue qu'elle se fichait royalement de ce qu'ils pensaient. Elle veut simplement donner de la force aux personnes qui sont dans la même situation qu'elle et qui lui envoient souvent de gentils messages. "Pour tous les autres qui ne sont pas contents, cette minorité de merde, ne venez pas voir ma vie. (...) Vous n'avez que ça à faire pour venir sur les comptes critiquer les gens et, pire, m'insulter et insulter mon bébé ? Quelle honte !", a-t-elle conclu.

Rappelons que Cécilia est séparée du papa de Sway depuis sa grossesse. Depuis, il ne donne plus signe de vie comme elle l'a confié à Purepeople : Il n'a jamais cherché à prendre des nouvelles de sa fille, jamais, jamais. Même quand j'étais enceinte. (...) Je sais que si un jour, ma fille me pose des questions par rapport à son géniteur, évidemment, elle aura toutes les réponses. Je ne lui mentirai jamais, elle saura toute la vérité. Si elle souhaite prendre contact avec lui, je l'aiderai et je serai présente. J'aimerais la protéger de cet homme qui est finalement un étranger qu'elle ne connaît pas."