Céline Dion dans le chagrin, envoie ses "pensées les plus douces" à un homme décédé

Alors qu'elle profite de son temps libre avec ses enfants au Québec depuis plusieurs mois - sa tournée Courage World Tour a été mise sur pause à cause de la pandémie de coronavirus - la chanteuse Céline Dion se rappelle régulièrement au bon souvenir de ses fans sur les réseaux sociaux. Elle vient d'y poster deux nouvelles publications.

Sur son compte Twitter, l'interprète de Courage a ainsi partagé son chagrin suite à la mort d'un homme bien connu du monde musical québécois. "Nous avons perdu un très grand artiste aujourd'hui, toutefois, la musique et l'oeuvre d'André Gagnon resteront en nous pour toujours. Mes pensées les plus douces accompagnent la famille et les proches. - Céline xx...", a-t-elle écrit en postant une photo du défunt artiste. André Gagnon était pianiste, compositeur, chef d'orchestre et arrangeur. Outre une longue carrière solo, il avait aussi collaboré avec plusieurs vedettes québécoises comme la chanteuse Fabienne Thibeault. Il avait arrêté sa carrière en 2018 à cause de sa santé. L'artiste est mort le 3 décembre, des suites de la maladie à corps de Lewy.