Céline Dion en deuil : le meilleur ami de René est mort

Près de quatre ans après la mort de son mari, la diva fait face à un nouveau deuil... Le 14 décembre 2020, Céline Dion s'est saisie de son compte Instagram pour partager une triste nouvelle avec ses fans. La star a en effet annoncé le décès de Pierre Lacroix, qui était le meilleur ami de René Angélil. Le Canadien de 72 ans, manager star du hockey outre-Atlantique, est décédé dimanche à Las Vegas des suites du coronavirus, comme l'a confirmé le Journal de Québec.

"Je suis profondément attristée d'apprendre le décès de Pierre Lacroix. Pierre était le meilleur ami de René et nous avons partagé tant de moments merveilleux avec lui et son épouse Coco, Céline Dion a-t-elle témoigné sur Instagram. Quel privilège de les avoir tous les deux dans nos vies. Mes pensées vont à Coco et à leurs fils Martin et Éric, ainsi qu'à toute leur famille. Avec tout notre amour, Céline, René-Charles, Nelson & Eddy." La chanteuse de 52 ans a accompagné son message d'une photo souvenir la montrant entourée de son mari René, de Pierre Lacroix et son épouse Colombe, devant ce qui semble être un grand trophée de hockey.