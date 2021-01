Céline Dion et son mariage royal : invités, robe, prix... les chiffres fous d'une cérémonie culte

Céline Dion, désormais veuve depuis la mort en 2016 de son mari René Angélil, se fera-t-elle un jour repasser la bague au doigt ? Aux dernières nouvelles, la chanteuse n'était toujours pas prête pour l'amour, préférant se concentrer sur ses enfants et la musique. Il faut dire qu'avec son défunt époux et manager elle a vécu une magnifique histoire qui avait donné lieu à un mariage incroyable.

Le 17 décembre 1994, Céline Dion et René Angélil s'étaient mariés à la basilique Notre-Dame de Montréal, devant 500 invités parmi lesquels plusieurs personnalités comme Luc Plamondon et Anthony Kavanagh. Pas moins de 200 médias du monde entier étaient présents pour couvrir l'évènement ! La chanteuse avait opté pour robe signée Mirella Gentile, d'un blanc immaculé, ayant demandé 1000 heures de travail. A cela venaient s'ajouter "une imposante traîne d'une dizaine de mètres, soutenue à l'église par les huit soeurs de Céline" et un diadème composé de 2000 cristaux autrichiens, rappelait le Journal de Montréal. Une tenue digne d'une princesse pour un mariage royal. "Je voulais une robe de fée, une robe de rêve, la journée de son mariage. J'en paie le prix aujourd'hui parce qu'elle est très lourde", avait affirmé à l'époque l'interprète de Courage.

Nos confrères avaient également estimé le coût pharamineux de ce mariage de stars filmé par les caméras de télévision : un demi-million de dollars. Une somme comprenant la cérémonie à l'église - le lieu se loue environ 6000 dollars comme le soulignait La Presse - ainsi que la réception donnée dans la foulée au Westin Mont-Royal. Les fleurs avaient notamment coûté entre 100 000 et 200 000 dollars... "Les préparatifs pour cette journée avaient duré trois mois et avaient nécessité le travail de 800 personnes", ajoutait le Journal.

Céline Dion, devenue mère de René-Charles (19 ans) et jumeaux Nelson et Eddy (10 ans) du temps de son mariage avec René Angélil, avait renouvelé ses voeux dans un tout autre style à Las Vegas, en 2000. Le couple avait alors rendu hommage aux origines syro-libanaises de René avec un thème oriental. Céline était cette fois une princesse des mille et unes nuits...