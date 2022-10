Céline Dion face à la mort : un de ses proches est décédé, sa peine est immense

Depuis un moment déjà, Céline Dion se fait rare. Celle que l'on a vu telle une icône de mode participer aux différentes Fashion Week il y a quelques années n'est plus présente ni sur scène ni lors d'événements glamour. Une discrétion qui peut laisser place à de terribles rumeurs comme celle d'une dépression. Et ce n'est pas le deuil qu'elle est en train de traverser qui risque de faire évoluer cette opinion.

Samedi 1er octobre 2022, l'interprète de Pour que tu m'aimes encore a posté une photo d'elle, prise alors qu'elle était sue scène, regardant tendrement un homme. Un proche qui est malheureusement mort comme elle l'a fait savoir en légende. "C'est avec beaucoup de tristesse que j'apprends le décès de mon cher ami et collaborateur Franco Dragone. Nous avons partagé tellement de beaux et grands moments ensemble à travers l'aventure A New Day... Sa créativité, son professionnalisme, son ingénieuse façon de rassembler les gens et de les faire rêver marqueront plusieurs générations d'artistes et d'artisans. J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. - Céline xx...", a-t-elle écrit.

La chanteuse de 54 ans qui souffre de spasmes musculaires sévères l'ayant contrainte au repos forcé, a en effet perdu quelqu'un de cher à son coeur puisque Franco Dragone est celui qui a mis en scène son spectacle A New Day au Caesars Palace de Las Vegas.