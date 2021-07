Céline Dion nostalgique : elle partage un tendre souvenir auprès de René Angélil

Il était bouffi, n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger

C'est entourée de ses enfants, désormais, qu'elle avance. Après avoir stoppé son Courage World Tour à cause de la pandémie de Covid-19, Céline Dion a passé un confinement au Québec avec ses jumeaux Nelson et Eddy, mais sans René-Charles, qui avait préféré rester dans leur maison de Las Vegas. Difficile, en cette période de trouble, de ne pas ressasser le passé. D'autant que, selon la biographe Elisabeth Reynaud, la fin de vie de René Angélil a été terrible pour tout le monde. "Il était bouffi, n'avait plus de langue, il ne pouvait plus manger, était aveugle et sourd et c'est Céline qui le nourrissait par sonde, confiait-elle à Gala à l'occasion de la sortie de son ouvrage, paru en mars dernier aux éditions Larousse. Céline allait sur scène dans les paillettes et l'heure d'après, elle nourrissait René par sonde alors qu'il était mourant et ça a duré des mois." The Power of Love...