Céline Dion : Un membre de son équipe électrocuté en préparant la scène

Les shows de Céline Dion sont plus foudroyants que jamais. Alors que la diva canadienne s'apprêtait à remonter sur les planches pour poursuivre son Courage World Tour, un membre de l'équipe technique a été victime d'un terrible accident. Le mardi 24 septembre 2019, l'homme a été électrocuté en préparant la scène du Centre Bell. "Il manoeuvrait à plus de quinze mètres du sol, explique une source à Page Six. Il a été propulsé, s'est démis l'épaule, mais a été rattrapé par un harnais de sécurité et a survécu." Plus de peur que de mal, malgré une chute spectaculaire !

C'est pépin sur pépin pour la pauvre Céline qui débute difficilement sa tournée. Après quelques dates seulement, la chanteuse a dû reporter quatre concerts au mois de novembre à cause d'une vilaine infection de la gorge – sur ordre strict de son médecin. S'ajoute donc, à ses problèmes de santé, la malédiction qui s'abat désormais sur son entourage professionnel. "Il a été un peu secoué. Il est à l'hôpital, raconte un proche de la diva. Tout va bien. C'est un peu ironique que tout ceci se soit passé alors qu'elle était malade..." La tournée devrait reprendre le 4 octobre 2019. Espérons que tout se déroule normalement entre-temps.

Si vous enragez à l'idée que ces mille péripéties se passent à plus de 5500 km de votre géolocalisation, rassurez-vous. Céline Dion a bien prévu de faire un léger crochet par l'Europe pour chanter ces nouveaux titres. Outre ses quatre spectacles parisiens, elle fera un petit détour en pays armoricain pour un festival bien connu ! La ville de Carhaix-Plouger accueillera la superstar internationale le 16 juillet 2020. Si le billet pour assister au show n'est pas hors de prix, sachez que sa présence est loin d'être une petite note de frais parmi tant d'autres. "C'est le plus gros cachet de l'histoire des Vieilles Charrues", a dévoilé Jérôme Tréhorel, le directeur du festival, à Ouest France. That's the way it is...