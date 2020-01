Ces stars en couple... après un premier rendez-vous insolite !

Parfois, chez les stars, la célébrité monte à la tête et certains sont prêts à tout pour impressionner la femme convoitée. En l'occurrence, en 2012, Kim Kardashian a eu le droit à une attention des plus grandioses pour son premier date avec un Kanye West particulièrement "joueur" et inspiré.

Mais d'autres en ont assez des paillettes et cherchent surtout à retrouver de la simplicité dans leur vie et dans leur future relation. Ce fut le cas d'Ashton Kutcher qui, pour séduire Demi Moore, à l'époque, lui avait réservé une escapade tellement simpliste qu'elle en paraît insolite.

Du côté des Français aussi, il se passe des premiers rendez-vous cocasses. D'ailleurs, la palme du rendez-vous galant le plus insolite est décernée à Maxime Chattam et Faustine Bollaert. En effet, l'écrivain spécialiste des romans policiers a emmené l'animatrice sur un terrain digne d'un roman policier... flirtant quelque peu avec le glauque !

Un florilège de rencards insolites de stars est à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.