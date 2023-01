Chantal Ladesou : Sa fille Clémence, "prise en otage" et à bout avec sa mère, "je subis"

On ne présente plus Chantal Ladesou. L'humoriste et comédienne de 74 ans, pensionnaire des Grosses Têtes, s'est créée un sacré personnage sur scène comme à l'écran. Une attitude qu'elle n'a heureusement pas toujours dans la vie de tous les jours. Clémence Ansault, la fille née de son mariage avec Michel, l'a elle-même confié sur le plateau de Télématin ce mardi 31 janvier. Mère et fille venaient faire la promotion d'une pièce de théâtre, 1983 avec Chantal Ladesou, dans laquelle elles se donnent parfois la réplique. La patte Chantal Ladesou est un peu plus nuancée loin du public : "Elle est quand même un peu plus calme dans la vraie vie mais il ne faut pas trop pousser sinon ça repart très vite. Elle pousse ça pour le théâtre."

Si elle semble défendre un peu sa maman, Clémence Ansault avoue que parfois, elle est au bord de la crise de nerfs à cause de sa mère ! Chantal Ladesou en a parfaitement conscience, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'est décrite comme un "enfer" comme mère ou grand-mère.

Clémence Ansault a fait référence à une anecdote survenue le matin même avant l'enregistrement de l'émission : "À chaque fois que je suis dans le taxi avec maman, elle ne peut pas s'empêcher de guider le chauffeur" a-t-elle indiqué, sous-entendant que sa mère n'était jamais contente de ce genre de voyages. Chantal Ladesou n'a pu que confirmer : "Il ne passe pas par où je veux, ça m'énerve. Il a fait un grand tour, je lui ai dit 'On est où ici ?' Il me dit 'C'est la madame'. Je n'avais pas vu, il était passé par derrière comme le bois est fermé, et ça énerve terriblement Clémence." La jeune actrice préfère faire profil bas dans ce genre de situation : "J'ignore, je subis, je suis prise en otage."

Une relation de copines

Chantal Ladesou et Clémence Ansault s'entendent à merveille. Un bonheur et une plénitude familiale qu'elles doivent à l'humour et au second degré. Dans le clan Ansault-Ladesou, la clé, c'est la vanne. On le constatait il y a encore quelques mois, sur le plateau de Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Alors qu'elle faisait référence à ses six petits-enfants, Chantal Ladesou n'a pas tardé à se faire reprendre par sa fille qui a rectifié une petite information. Elle n'est pas six fois grand-mère mais bien cinq ! Qui aime bien châtie bien.