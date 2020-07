Chantel Jeffries : L'ex de Justin Bieber en couple avec un autre artiste...

Chantel Jeffries n'est plus célibataire ! La vidéaste et DJ américaine a officialisé sa relation avec Drew Taggart, la moitié du duo d'EDM The Chainsmokers. Les amoureux ont posé pour une photo publiée sur le compte Instagram du mannequin, le lundi 27 juillet 2020, et ont même offert un tendre baiser à leurs fans.

De nombreux fans et amis célèbres ont tenu à féliciter le couple, notamment Winnie Harlow, Sofia Richie ou encore Paris Hilton. "Tellement heureuse pour toi, sis ! Je vous aime tous les deux ensemble !", avait commenté l'héritière.