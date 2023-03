Charles Berling séparée de Sophie : l'acteur toujours très proche de la mère de son fils Émile, photo à l'appui

Charles Berling est à retrouver ce soir sur Arte dans le film Trois jours et une vie. L'occasion d'évoquer la vie sentimentale de l'acteur, lui qui est notamment séparé de la photographe Sophie Hatier. Une femme avec qui il semble toutefois être resté proche, en témoigne cette photo prise en novembre 2019 par celle qui organisait alors un vernissage. Sur ce cliché, on peut ressentir la complicité qui émane de leur relation, alors qu'ils n'étaient déjà plus ensemble. Ce jour-là, l'artiste postait également une vidéo de son ex-compagnon en train de lire un poème de Walt Whitman devant le public venu assister à cette exposition.