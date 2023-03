Charles Berling et Pauline Cheviller (Balthazar), 30 ans d'écart : rares photos des ex qui étaient très tactiles

La chaîne France 2 diffuse ce mercredi 15 mars en prime time le téléfilm Les siffleurs. Un métrage dans lequel on peut notamment retrouver l'acteur et cinéaste Charles Berling. Figure incontournable du théâtre et du cinéma français, l'artiste de 64 ans a formé durant plusieurs années un magnifique couple avec Pauline Cheviller, autre star du petit écran, connue notamment pour son rôle dans la série Balthazar.

Malgré leur 30 ans d'écart, ils ont officialisé leur relation en septembre 2017. Et même s'ils sont chacun particulièrement discrets sur leur vie personnelle, il leur est arrivé de poser quelquefois ensemble devant les photographes, comme en attestent les clichés de notre diaporama à retrouver ici. On peut les apercevoir main dans la main ou alors en train de s'embrasser, mais toujours avec une complicité évidente que l'on pourrait presque distinguer à l'oeil nu !

Mais cela, c'était avant. En effet, l'acteur qui a déjà reconnu avoir eu des relations sexuelles avec des hommes et sa compagne se seraient séparés en ce début d'année 2023. En effet, l'actrice Pauline Cheviller aurait retrouvé l'amour auprès d'un autre homme, qui ne serait pas connu du grand public. Un nouveau chapitre de leur vie sentimentale respective se serait donc ouvert, à en juger par les dernières informations connues à ce jour.

On s'est aimé passionnément

Avant cela, Charles Berling n'a cessé de multiplier les relations sentimentales. Il a notamment été en couple avec l'ancienne première dame, Carla Bruni-Sarkozy. "J'ai beaucoup d'affection pour Carla. On s'est aimé passionnément et l'on est resté très bons amis. Maintenant, elle a sa vie amoureuse, mais c'est quelqu'un qui me sera toujours cher, comme d'autres femmes dans ma vie", avait-il notamment déclaré à ce sujet en 2008.

Parmi ses autres conquêtes connues, la photographe Sophie Hatier, qui est également la mère de son seul enfant : l'acteur Émile Berling, né le 7 décembre 1990. Par la suite, il a également été en couple avec Virginie Coupérie-Eiffel, qui n'est autre que l'arrière-arrière-petite-fille de Gustave Eiffel et une ancienne compagne du chanteur français Julien Clerc. Reste maintenant à voir de quoi l'avenir sera fait pour Charles Berling !