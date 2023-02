Charles Ollivon (XV de France) en couple avec Julia, une sublime animatrice et journaliste

Il s'agira de ne pas se rater pour le XV de France cet après-midi face à l'équipe d'Écosse. Après une édition 2022 de haute volée terminée par le Grand Chelem, les joueurs de Fabien Galthié ont beaucoup plus de mal cette année dans le tournoi des Six nations. Après des débuts très poussifs en Italie, ils ont été battus par une redoutable équipe d'Irlande. Il faudra donc se méfier des Écossais, toujours invaincu dans ce tournoi et qui arrivent en pleine confiance. Pour tenter de les battre, l'équipe de France peut continuer sur de nombreux joueurs talentueux, à commencer par Damian Penaud et Romain Ntamack. Absent l'an dernier en raison d'une grave blessure, Charles Ollivon revient très fort cette année.

S'il a perdu le brassard de capitaine au détriment d'Antoine Dupont, le colosse d'1,99 m originaire de Saint-Pée-sur-Nivelle (Pyrénées-Atlantiques) est rapidement redevenu un rouage essentiel du XV de France et il se pourrait bien que la compagne du rugbyman n'y soit pas pour rien. En effet, le beau gosse de 29 ans vit une belle histoire d'amour depuis plus de deux ans avec une certaine Julia Vial. Une sublime blonde de 31 ans qui est loin d'être une inconnue pour les amateurs de sport et plus précisément encore les fans de l'Olympique lyonnais, puisqu'elle a longtemps été présentatrice sur la chaîne de télévision officielle du club rhodanien.

Julia est bien connue des amateurs de foot

Active sur Instagram et suivie par plus de 18 000 abonnés, Julia Vial se décrit comme présentatrice télé, mais également professeure de média training. La compagne de Charles Ollivon a aussi été journaliste pour France 3 ou encore pigiste pour Eurosport. C'est le 12 mai 2020 que les deux tourtereaux s'affichent pour la première fois ensemble sur leurs réseaux sociaux. Une jolie photo du couple devant un miroir et un petit emoji en forme de coeur pour officialiser leur belle histoire. Depuis, le rugbyman a également publié une photo de sa chérie et lui lors du mariage d'amis en septembre 2020.