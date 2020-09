Charli XCX : Un fan s'introduit chez elle, nu, et saute dans sa baignoire

Il y a des jours où il fait bon ne pas être riche, ni célèbre. Charli XCX doit désormais faire face à un tout un tas de fans bizarres et oppressants. L'un d'entre eux vient même d'aller un peu trop loin, en déboulant nu chez elle. D'après les informations de TMZ.com datées du 2 septembre 2020, l'interprète de Boom Clap aurait reçu la visite d'un homme à deux reprises, la semaine dernière, à l'intérieur de son domicile de Los Angeles.

Lors de sa seconde venue, le 25 août 2020, l'intrus se serait déshabillé et aurait sauté dans sa baignoire, tout en passant plusieurs fois par sa chambre. Toujours d'après nos confrères américains, Charli XCX n'était pas chez elle lorsque cet homme a fait irruption à son domicile. Une venue très déplaisante, qui a été filmée de A à Z par les caméras de vidéosurveillance

Pour écarter définitivement ce fan obsessionnel, qui est originaire du Wisconsin, l'interprète britannique a mené l'affaire jusqu'au tribunal, où elle a pu obtenir une injonction d'éloignement. Il est désormais prié de se tenir à une distance de 90 mètres (100 yards) d'elle, de sa voiture, de son lieu de travail et de son domicile. Charli XCX dit qu'il lui aurait envoyé des centaines de messages témoignant de son obsession pour elle sur les réseaux sociaux.

On comprend un peu mieux pourquoi elle a donc décidé de vendre sa demeure de Hollywood Hills (banlieue huppée de Los Angeles), pour 3,65 millions de dollars. Une maison luxueuse datant des années 1920 et construite dans un style anglais, qui s'élève sur trois étages avec quatre chambres, autant de salles de bain et trois cheminées en briques.