Charlotte de Cambridge et Gabriella de Monaco : grande première commune en 2022 pour les princesses !

Il n'y a pas d'âge dans la monarchie pour apparaître sous son meilleur jour. Particulièrement en ce qui concerne les jeunes filles et les adolescentes. Au cours de l'année 2022, deux petites princesses se sont néanmoins démarquées des autres. Il s'agit des princesses Charlotte de Cambridge, 7 ans et Gabriella de Monaco, 8 ans. Les deux têtes blondes ont d'ailleurs vécu une grande première de leur parcours de tête couronnée lors d'événements officiels cette année.

A quelques semaines d'intervalle, Charlotte et Gabriella sont apparues en public toutes deux coiffées... D'un chapeau ! Un détail mode que l'on avait jusqu'alors admiré sur leur maman. Charlotte de Cambridge a porté son premier chapeau lors de la procession du cercueil de la reine Elizabeth II en septembre dernier, faisant sensation auprès de la foule et des photographes, entre deux remontages de bretelles de son frère, le prince George. Pour Gabriella également, l'année 2022 a été marquée par cette grande première.

C'est le mois dernier, lors de la fête nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre, que la jeune Gabriella est apparue des plus chics auprès de ses parents et de son frère. Sa tenue rouge, composée d'un manteau à boutons, était complétée par un chapeau noir qu'elle portait en biais. De quoi s'affirmer encore un peu plus au sein de la monarchie britannique et de la principauté monégasque pour les deux petites filles, déjà stars dans leurs contrées respectives.

Charlotte et Gabriella, tout comme maman

Si les petites filles n'ont pas encore libre choix dans leur tenue, inutile de préciser qu'elles sont bien parties pour assurer la relève de la classe et de l'élégance de leur maman. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors du concert Christmas Carol à l'abbaye de Westminster, la princesse Charlotte arborait une tenue similaire à celle de sa maman Kate Middleton. En mai dernier sur le Rocher, Charlène et Gabriella assistaient en tête-à-tête, et dans des looks brillantissimes, à la Fashion Week de Monte-Carlo pour remettre le prix "Emerging Designer Award" à Ramzen lors d'une cérémonie à l'opéra Garnier de Monaco. Telles mères, telles filles !