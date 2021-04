Charlotte Gainsbourg évoque ses craintes sur son couple avec Yvan Attal : "J'ai peur que ça ne tienne pas"

Ils forment l'un des plus beaux couples du cinéma français. Mais évidemment, ce n'est pas sans difficulté. Binôme à la vie comme à l'écran, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont toujours été là l'un pour l'autre. La comédienne est la muse de son époux. Lui l'a épaulée dans les épreuves les plus complexes. "Je l'ai connu à 18 ans, on s'est mis ensemble un an plus tard, je venais de perdre mon père, rappelle-t-elle dans les colonnes du magazine Marie Claire. Il m'a vue dans un état lamentable. Et il a eu la patience de m'accompagner".

Charlotte Gainsbourg est à l'affiche de quasiment tous les films d'Yvan Attal, qui sont d'ailleurs parfois inspirés de leur histoire. Prochainement, le duo offrira aux salles obscures - quand elles rouvriront leurs portes - un nouveau projet, intitulé Les Choses humaines, adaptation du roman de Karine Tuil dans laquelle leur grand fils Ben tiendra un rôle. Forcément, ces collaborations professionnelles ont leurs avantages et leurs inconvénients. "Ce n'est jamais gagné, j'ai toujours peur que ça ne tienne pas, explique l'actrice. Travailler ensemble nous aide, parce qu'on partage un projet, et en même temps ça met beaucoup de pression. Il est très exigeant, et souvent j'ai l'impression de ne pas être assez bien. Je n'en ai pas encore fini avec mes complexes !"

Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans enfants

Ce n'est pas la première fois que Charlotte Gainsbourg accuse Yvan Attal d'être un petit tyran du septième art. Pendant un temps, le couple n'était d'ailleurs réuni que sur les plateaux de tournage. En 2013, après la mort de sa soeur aînée, Kate Berry, la comédienne avait fui la France pour s'installer, avec ses filles Alice et Jo, à New-York, loin du reste de la famille. Puis finalement, après le premier confinement, une décision importante a été prise puisque ce petit monde est réuni, au même endroit, dans la même demeure.

"Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans enfants, poursuit Charlotte Gainsbourg. Quand mon fils est arrivé, ça a été une révélation. Leurs premières années, je me suis sentie tellement utile, il y avait quelque chose de si simple. En grandissant, j'ai pu avoir plus de mal à trouver ma place. Je n'ai pas de grands principes d'éducation, je ne suis pas sûre de ne pas me planter. Je me fie souvent à Yvan pour son côté rigoureux, chez moi, c'est plus instinctif..."

Retrouvez l'interview de Charlotte Gainsbourg dans le magazine Marie Claire, n° 824 du 1 avril 2021.