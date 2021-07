Charlotte Gainsbourg : Sa romance "secrète" avec un homme "bien plus âgé"

Charlotte Gainsbourg était une jeune fille discrète, qui vivait mal la notoriété de ses parents, Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Aujourd'hui, celle qui est chanteuse, actrice, maman de trois enfants et qui a présenté son premier film à Cannes, vit beaucoup mieux sa célébrité, tandis qu'elle fête ses 50 ans, ce mercredi 21 juillet. Charlotte Gainsbourg, en digne héritière de ses parents, a vécu une vie de star, sous le feu des projecteurs dès son plus jeune âge ! Victime d'une tentative d'enlèvement à 16 ans, elle a également eu des histoires d'amour comme on les voit au cinéma. Elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle a vécu sa toute première histoire de coeur avec "un homme beaucoup plus vieux" qu'elle ! Une romance "secrète" que l'artiste a bien voulu dévoiler au musicien Danger Mouse, pour le compte du magazine Interview, en 2016.

"Tout était secret, y compris pour mes parents", explique-t-elle, en précisant que cette idylle a duré "cinq ans", de ses 14 à 19 ans, l'âge auquel elle a perdu son père, en 1991. Charlotte Gainsbourg confie également qu'à ce moment-là, alors qu'elle est plus mal, elle rencontre l'homme de sa vie et celui qui deviendra le père de ses trois enfants, Ben, Alice et Joe (24, 18 et 10 ans) : le réalisateur Yvan Attal. "Nous sommes ensemble depuis mes 19 ans. Je crois l'avoir rencontré un mois avant la mort de mon père. Il a été si patient parce que j'étais une loque. Je pleurais tous les jours", a-t-elle affirmé, déclarant qu'elle s'accrochait aux membres de sa famille pour tenter de ne pas sombrer, après la mort de son père.

L'arrivée de son premier enfant, son fils Ben, l'a aussi beaucoup aidée. Elle a alors 25 ans. "Yvan m'a dit à ce moment là qu'a­vant, je ne faisais que regar­der la mort, et qu'a­vec cette nais­sance, je m'étais auto­ri­sée à regar­der la vie."