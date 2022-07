Charlotte Valandrey ex-compagne de Yann Moix ? Sa famille rétablit "la vérité" et l'accuse de l'avoir abandonnée

Le 13 juillet 2022 restera à jamais une triste date pour les proches de Charlotte Valandrey. Ce jour-là, l'actrice de Demain nous appartient ou Les Cordiers, juge et flic est morte à l'âge de 53 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après avoir contracté le VIH à l'âge de 17 ans, elle a pris un traitement qui a fragilisé son coeur. Après une nouvelle greffe et un troisième coeur, elle n'a pas survécu. Paris Match a donc souhaité la mettre à l'honneur dans son édition du 21 juillet. Mais un témoignage a dérangé la famille de la défunte, qui a tenu à rétablir certaines vérités sur Instagram, ce lundi 25 juillet.

Dans les colonnes du magazine, on pouvait notamment lire un long témoignage de Yann Moix, qui disait avoir perdu une "soeur". Il avait expliqué que Charlotte Valandrey et lui avaient vécu une idylle qui s'est terminée à cause de la maladie de la maman de Tara (22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lecaisne). Des propos qui ont surpris les proches de la regrettée actrice. "Les pages consacrées à Charlotte Valandrey dans Paris Match nous obligent à rétablir la vérité tant elle est malmenée par des témoignages relevant de l'affabulation, de la scénarisation et de la mise en avant personnelle. Charlotte aimait la vérité, la voici. Nous écrivons pour elle et pour son public", peut-on tout d'abord lire.

La personne en question explique ensuite que personne n'avait connaissance d'une quelconque complicité entre "l'auteur chroniqueur qui s'invente 'frère'" et Charlotte Valandrey. "Ce que nous connaissons, c'est un bref rapprochement sans histoire d'amour quand ils étaient jeunes, mais surtout pas grand chose depuis. Lorsqu'il travaillait le samedi soir à la télévision, le chroniqueur n'a jamais répondu aux appels de Charlotte qui avait besoin de lui. C'est ça le show-business, l'entraide fraternelle. A la fin du texte, l'imposteur se permet de la faire parler avec des mots qui lui sont tellement étrangers. Charlotte n'a jamais été pour quiconque 'une mourante professionnelle'. Elle incarna précisément le contraire. L'affabulation sans vergogne est aussi sans limite. Une femme est morte. Arrêtons la fiction", peut-on ensuite lire.

Le proche de Charlotte Valandrey a ensuite évoqué le "témoignage orchestré par deux amies" qui se sont contentées de divulguer les dernières informations concernant la défunte plutôt que de réellement se préoccuper d'elle. Il a ensuite listé les prénoms des personnes qui ont été présentes pour la comédienne jusqu'au bout. Sans oublier de remercier le personnel de l'hôpital qui a été "exceptionnel". "La fin d'une existence est un moment essentiel, sacré, l'occasion de célébrer la mémoire de la défunte, de transmettre sa lumière, sa force immense, dans le respect de la vérité et de la peine de ceux qui l'aimaient. Nous qui t'aimons Charlotte et te devions cette vérité. Repose en paix maintenant. Ta famille", est-il conclu.