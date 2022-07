Charlotte Valandrey : Sa rupture avec Yann Moix "qui ne voulait pas d'elle à cause de la mort"

Le 13 juillet 2022 restera à jamais une triste date pour les proches de Charlotte Valandrey. Ce jour-là, alors qu'elle n'était âgée que de 53 ans, l'actrice de Demain nous appartient et des Cordier, juge et flic a poussé son dernier souffle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après avoir contracté le VIH à l'âge de 17 ans, la maman de Tara (22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lecaisne) a pris un traitement qui a fragilisé son coeur. Après une nouvelle greffe, son "troisième coeur n'a pas vécu" comme l'avait précisé l'un de ses proches en story Instagram, le jour de sa mort. Ces derniers lui ont rendu hommage lors de ses obsèques qui se sont déroulées le 19 juillet dans la commune de Pléneuf-Val-André. Yann Moix, l'un de ses proches amis, lui a quant à lui fait honneur dans le dernier numéro de Paris Match (édition du 21 juillet) et a fait des révélations sur leur relation.

Ce sont des confidences sans tabou, mais surtout déchirantes, que Yann Moix a faites auprès de nos confrères. Ainsi, les lecteurs ont appris que l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché était tombé fou amoureux de Charlotte Valandrey lorsqu'il l'a vue pour la première fois au cinéma, dans Rouge Baiser, en 1985. Très vite, il ne pensait donc plus qu'à elle et a collectionné les magazines de cinéma ou de télévision dans lesquels elle se trouvait. Il n'avait pas osé la contacter, jusqu'au jour où il lui a proposé de jouer dans l'adaptation de son premier roman Jubilations vers le ciel (sorti en 1996 aux éditions Grasset). Après une première rencontre dans un bistrot et une demande en mariage (refusée), ils se sont revus. Et un soir de 1997, Charlotte Valandrey est venue dormir chez lui. Ils ont finalement vécu une relation.

La raison de leur rupture

Une romance qui n'a toutefois pas duré et Yann Moix a expliqué pour quelle raison. Ce fameux soir où elle était chez lui, Charlotte Valandrey lui a demandé : "Tu connais mon secret ?" S'il a fait mine de n'être au courant de rien, l'homme de 54 ans avait été averti une semaine auparavant par un acteur, à qui il a proposé de jouer avec la maman de Tara dans son adaptation, que celle qu'il aimait avait contracté le VIH. "Il m'avait perforé l'estomac en m'assénant de la façon la plus violente qui fût (...) 'Charlotte Valandrey ? Tu es dingue, oublie elle a le Sida !'", a-t-il confié. Ce jour là, le compagnon d'Akiko Suwanai est rentré en larmes et s'est arrêté pour vomir dans une poubelle. "L'extravagante brutalité de la saillie m'avait anéanti", a-t-il poursuivi.

Yann Moix avait du mal à le croire, surtout quand il avait face à lui une femme positive qui croquait la vie à pleine dents. Il a donc tout d'abord été "dans le déni". Mais quand Charlotte Valandrey lui a posé cette fameuse question, la douleur s'est de nouveau réveillée et il a bien compris que "le virus était là". L'actrice lui a raconté ce qui lui était arrivé. "Je n'eus pas la force de lui dire que désormais, l'amour entre elle et moi serait impossible. Je me comportais comme un lâche. Jamais, pensais-je, je ne pourrais passer ma vie avec le Sida, le sien qui deviendrait le mien. Elle le compris en un éclair et en un autre éclair, elle me pardonna. J'appartenais, son instinct le lui avait soufflé, à la pleutre catégorie des amoureux qui se désistaient, qui ne voulaient pas d'elle à cause de la mort, qui refusaient de barrer leur futur comme on barre une digue", a-t-il avoué. Est ensuite née leur belle amitié. Et le 13 juillet dernier, ce n'est pas une amie, mais une soeur qu'il a perdue à tout jamais.