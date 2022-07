Charlotte Valandrey en couple avec Yann Moix : révélations sur leur relation et une demande en mariage

Charlotte Valandrey est morte le 13 juillet 2022, à l'âge de 53 ans, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Après avoir contracté le VIH à l'âge de 17 ans, l'ancienne actrice de Demain nous appartient ou des Cordier, juge et flic, - dont les obsèques se sont déroulées en toute intimité le 19 juillet - a pris un traitement qui a fragilisé son coeur. Après une nouvelle greffe et un troisième coeur, elle n'a pas survécu. Elle a ainsi laissé derrière elle sa fille Tara (22 ans, fruit de son ancienne union avec Arthur Lecaisne), ainsi que de nombreux proches, dans une profonde tristesse. Parmi eux, Yann Moix qui a fait des révélations concernant leur relation, auprès de Paris Match (édition du 21 juillet).

"Charlotte Valandrey est morte. Cette phrase me fait mourir un peu", écrit l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché a propos de la défunte actrice qu'il considérait comme la soeur qu'il aurait dû avoir. Une femme pour laquelle il a toutefois ressenti de l'amour dans un premier temps. Il a connu Charlotte Valandrey bien avant de la rencontrer en réalité. Alors qu'il n'était qu'un lycéen, Yann Moix s'est rendu à la salle du Martrois, à Orléans, afin de voir le film Rouge Baiser dans lequel elle jouait. Dans cette oeuvre cinématographique sortie en 1985, elle incarnait Nadia, une adolescente de 15 ans révoltée qui milite aux jeunesses communistes avec plusieurs camarades. Lors d'une manifestation, elle fait la rencontre de Stéphane, un photographe de Paris Match, qui va bouleverser les sentiments et les engagements politiques de la jeune femme.

Yann Moix fou amoureux

En la voyant, Yann Moix "décidait de tomber amoureux fou" de cette fille "au teint diaphane, à la lèvre charnue, aux moues boudeuses, au front tombé" et qui avait son âge. Il aimait chez elle sa "désobéissance à tous, ce refus du nombre, cette sainte horreur des connivences et du garde-à-vous". Il a alors commencé à collectionner des magazines de cinéma ou de télévision dans lesquels elle se trouvait. L'homme de 54 ans ne faisait que penser à Charlotte Valandrey, mais n'osait pas lui écrire à l'époque.

Puis, le temps est passé et Yann Moix a utilisé le prétexte de l'adaptation de son premier roman Jubilations vers le ciel (sorti en 1996 aux éditions Grasset) pour la rencontrer afin de lui proposer un rôle. "Une semaine après, elle me demandait en mariage ; déjà effrayé par ce sacrement, (...) je refusais, paniqué. Elle s'en amusa et me persécuta, moi qui l'aimais depuis presque toujours , de son attention la plus vive. Elle réclamait de l'amour et désirait se consumer par lui", peut-on lire. Un soir de 1997, Charlotte Valandrey est venue dormir chez lui. Il lui dit tout de l'amour qui le consumait depuis toutes ces années. Ils ont finalement vécu une relation. Une romance qui n'a toutefois pas duré. Mais cela n'a en rien entaché leur belle complicité.