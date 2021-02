Chimène Badi : Brûlante en petite robe et cuissarde, elle joue avec le feu

"Pas de transformation", mais Chimène Badi a bien perdu du poids ces derniers mois. "J'ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables et j'ai réappris à manger comme il faut, à prendre le temps, à ne pas stresser quand t'es en train de manger, expliquait l'artiste révélée par l'émission Popstars sur les ondes de Chante France en octobre 2020. J'en avais marre du corps que j'avais. Il ne me plaisait plus, ça me saoulait, j'avais envie de prendre soin de moi, comme plein de nanas de mon âge." Le 9 janvier dernier, elle s'est distinguée dans l'émission La Fête de la chanson française grâce à son look composé d'une chemise blanche à col montant et volants, d'une jupe en cuir légèrement fendue et d'escarpins noirs vernis.

Chimène Badi assume son nouveau physique... et ses choix de vie ! En décembre, elle a évoqué celui de ne pas faire d'enfant. "Non je ne me vois pas maman. J'ai fait une chanson dans mon dernier album qui s'appelle 'Juste une femme'. J'ai trouvé que c'était une chanson magnifique et comme ça reste quand même un sujet tabou aujourd'hui, j'ai voulu mettre cette chanson dans le disque. C'est pour toutes ces femmes qui se sentaient différentes", a affirmé la chanteuse dans le Jarry Show.